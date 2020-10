"'Más marica que cocinero' me pareció una descripción fantástica"

Actualizada 28/10/2020 a las 08:25

A Mikel López Iturriaga (Bilbao, 53 años) no le convencía retomar el periodismo musical, del que acabó "harto" hace ya dos décadas, y prefería seguir con el gastronómico. Sin embargo, como TVE no era partidaria de hacer un nuevo formato de cocina, la solución pasó por juntar ambas disciplinas. De ahí nació 'Banana Split', el programa que La 2 emite los jueves a las 23:00 horas y que presenta el propio López Iturriaga, conocido como El Comidista, que hizo suya la descripción "Más marica que cocinero", que le dedicó un tuitero.

-¿Cómo surgió 'Banana Split'?

-Después de darle muchas vueltas a la cabeza y considerar distintas posibilidades. La primera era hacer un programa más centrado en la gastronomía y la comida, que a la cadena no le convencía demasiado. La segunda, hacer uno de música, que no me convencía mucho a mí, porque ya no me veía haciendo algo totalmente desligado de lo que hago ahora. Entonces, pensamos en hacer algo que juntase las dos disciplinas, vimos que había bastantes puntos de contacto; más de los que pensábamos, y empezamos a trabajar.

-¿Quién ha ganado en ese tira y afloja?

-Yo diría que es un programa más de música que de gastronomía. Eso es innegable. Al ver los programas te das cuenta de que suele aparecer un cocinero en cada programa, mientras que salen cuatro o cinco grupos o cantantes. La balanza está claramente inclinada a favor de la música y, luego, no es un programa de cocina al uso. No pretende enseñarte a cocinar, pero la gastronomía y la cocina lo impregnan todo.

-¿Cómo ha sido ese reencuentro con la música?

-Al principio, estaba un poco más reticente. Pensaba: 'Joé, otra vez a entrevistar a grupos, qué pereza, qué coñazo, con lo harto que acabé de esto hace de 20 años'. Me daba un poco de 'cosica' meterme otra vez en esta rueda, pero ha sido un reencuentro muy agradable y muy grato. Creo que, al haber comida de por medio, hemos conseguido sacar a los músicos de su entorno natural y esa entrevista a la que están acostumbrados. Los hemos llevado a otro terreno. Y eso lo han agradecido. Ha sido menos traumático o difícil de lo que yo pensaba. De hecho, quitando lo que tiene que ver con la covid, ha sido todo bastante placentero.

-¿Qué es lo que menos soporta de las dos disciplinas? ¿Es de los que salta cuando ve una paella que no es una paella?

-No. Soy bastante tolerante. Evidentemente, me gustan las cosas bien hechas, y cuando veo algún disparate. pues me jode (risas). A la hora de ejercer mi profesión lo peor es cuando te cruzas con alguien con mucho ego, maleducado, creído, que va de sobrado, o que es un chapas, pero tampoco creo que pase más que en la música. Como el mundo de la gastronomía ha vivido un 'boom' en los últimos tiempos, ha surgido la figura de la estrella, que es parecida a la de la música, y a veces te encuentras comportamientos similares entre gente que tiene éxito y presencia mediática. Pero son excepciones y no es algo que haya ocurrido en este programa.

-No así en Twitter, donde nació su descripción.

-Sí, sí (risas). Tuiteé que unas mujeres habían tejido una bandera en un pueblo para el Orgullo Gay y me contestó un tipo diciéndome que, como veía que era más marica que cocinero, me dejaba de seguir. Me pareció una descripción fantástica. La mejor manera de desactivar los insultos es hacerlos propios, así que lo puse en la descripción de mi perfil: 'Más marica que cocinero'. Empezando porque soy marica, efectivamente, y cocinero, pues lo soy muy amateur, no profesional, que es algo que siempre digo. Este tipo de comentarios los tienes que surfear, tratándolos con humor. Siempre me ha sorprendido mucho que te amenacen con dejar de seguirte. Te castigan así. Intento tomarme las críticas sobre todo con mucho sentido del humor y no darle más importancia. Si un señor se ha enfadado porque has dicho algo que no le ha gustado, pues bueno, mala suerte.

EL HERMANO "MAYOR"

-Curiosamente, tanto usted como su hermano (Juanma López Iturriaga) han tenido carrera televisiva. ¿Tienen algún pique?

-Él lleva fatal que me haya hecho medio famosillo, porque era el único famoso de la familia. Era un coto vedado completamente. Era el rey en eso, y que de repente su hermano pequeño venga a disputarle el trono. Entiendo que se sienta un poco amenazado. Lo digo de broma, obviamente. No hay conflicto. Él está encantado, y yo también. Nos llevamos muy bien. Es una persona a la que en muchos momentos le he pedido consejo. Es mayor que yo, cosa que quiero subrayar (risas), y suelo consultarle porque tiene más carrera que yo y es una persona con mucha cabeza.

-¿Se vería presentando un programa con él?

-Uf, pues no lo sé. Depende. Si surgiera una propuesta muy interesante, pues sí, pero en principio no soy muy partidario de que se nos asocie y que parezca que vamos en un pack. Creo que a ninguno de los dos nos hace falta, aunque él es mucho más conocido que yo, evidentemente. Si saliese un programa apasionante e interesante, y en la que no vayamos a hacer el ridículo, pues podríamos decir que sí.

-Dice que su hermano es más famoso, pero en redes sociales.

-(Risas) Es que yo empecé en esto de las redes sociales muy prontito, por trabajar en medios 'online'. En redes puedo ser yo más conocido, pero las redes no son el mundo real, aunque muchas veces nos creemos que sí. Si vamos los dos a cualquier sitio de España, al que le conocen mayoritariamente es a él.