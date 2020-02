Arantxa, la aprendiz con "mejor actitud", deja 'Maestros de la Costura'

Actualizada 11/02/2020 a las 09:08

'Maestros de la Costura' busca reunir en cada programa pinceladas de historia de la moda, con las visitas de las "celebrities" y la competitividad inherente a un concurso con un jugoso premio final, al que ya no podrá optar Arantxa, última expulsada.



Precisamente, cuando a los aprendices se les ha preguntado por la convivencia, no todos estaban de acuerdo en resaltar que la participante eliminada era tranquila. Un momento en el que Joshua ha mostrado su enfado por la actitud de Margarita, quien dice de ella que "se llevará por delante a quien sea" para ganar, aunque no ha sido la única actitud que han afeado los aprendices de esta sevillana.



David ha decidido sacar su "vena competitiva" y hablar en positivo de lo que hace en el taller, "estoy muy contento de mí mismo", ha dicho sin rubor el joven mallorquín nada más empezar.



En lo que todos coinciden en que echarán de menos a Arantxa, la concursante más joven del programa que ya ha dicho adiós.



Entre sollozos, la joven costurera, se ha despedido de sus compañeros alabando su trabajo y reconociendo que ella era la que menos "nivel tenía". Un discurso que ha emocionado a Lorenzo Caprile con el que se ha fundido en un fuerte abrazo. "No cambies nunca le ha dicho el diseñador", que siempre ha resaltado de la estudiante "la buena actitud" y ganas de aprender que ha demostrado.



El Delphos, la pieza icónica con la que el pintor, fotógrafo y diseñador Mariano Fortuny ha pasado a la historia de la moda, ha servido para iniciar el tercer programa de 'Maestros de la Costura'.



El inventor del plisado "se ha llevado el secreto de cómo hacerlo a la tumba", ha revelado Caprile. "El plisado sobre seda dura un suspiro", ha dicho, frente a un vestido de Fortuny de 110 años de antigüedad que "sigue intacto".

Estrella de Diego, académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, visitó a los aprendices para resaltar que se trataba de un vestido "excepcional", una "pieza única".



Por primera vez, la sanción de los jueces por desperdiciar tejidos se ha hecho realidad. Una concursante, apodada La Brava, fue de la primera prueba, directa a la de expulsión por malgastar la tela elegida para confeccionar su Delphos.



La moda infantil ha sacado del taller a los aprendices para visitar el Circo Price de Madrid, donde prepararon distintos diseños para desfilar en la pasarela The Petite Fashion Week, en el que participó con marca propia, Rosa León, la ganadora de la segunda edición de 'Maestros de la Costura'.



Una prueba en la que nada más empezar y comprobar los tejidos elegidos, Palomo comentó "se masca la tragedia", a lo que Caprile añadió "la situación es crítica porque la elección de las telas ha sido nefasta".



La elección de Borja no pudo perjudicar más a su equipo, sin embargo, el aprendiz no paraba de quejarse e incluso de acusar a su compañero David de ser "el peor jefe de taller" que había tenido. Un aprendiz respondón que no dudó en enfrentarse a María Escoté y sus comentarios.



Los finalistas de 'MasterChef Junior 7' Lu, Albert, Vega, Josecho fueron los modelos de las prendas confeccionadas para el desfile de la prueba por equipos.



Como broche fina, Bibiana Fernández volvió a visitar el programa para destacar su afición a los complementos y en especial por los bolsos, aunque fue incapaz de decir cuántos acumula en su armario. La actriz que asegura que en moda "no se gasta, se invierte" llegó con bolso de la última colección de Tom Ford para Gucci.



Como prueba los aprendices tuvieron que realizar un bolso con material de construcción, una prueba en la que participó Alejandro Palomo, que confeccionó uno utilizando como material sintasol, "yo es que no soy muy de bricomania", comentó preocupado a María Escoté y Lorenzo Caprile.



Al final el diseñador cordobés presentó un bolso con elementos industriales en el que colocó como adorno el pomo de una puerta.

