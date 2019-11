La 2 y Ramón Gener descubren los secretos del Museo del Prado

Actualizada 06/11/2019 a las 15:52

El divulgador musical Ramón Gener y La 2 hacen su particular homenaje al Museo del Prado en su bicentenario con '200' una serie de cuatro capítulos en los que visitan el museo de noche y descubren la historia de la institución y los secretos de sus cuadros más importantes.



La propuesta, que comienza este jueves en La 2 y se emitirá cada jueves de noviembre, ha sido realizada por el canal de televisión público en colaboración con la pinacoteca madrileña.



"Si nadie visitara el museo nuestro trabajo no tendría ningún sentido", ha explicado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, que ha calificado la producción como una "emocionante invitación" para futuros visitantes al museo y se ha declarado "profundamente emocionado" por el trabajo resultante.



La serie documental ha sido grabada de noche, entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana, cuando el museo echa el cierre y el silencio y la oscuridad invade las estancias de la pinacoteca.



El conductor de la serie documental es el divulgador musical y barítono Ramón Gener, la cara más reconocible del programa musical 'This is Ópera', que acerca el género al gran público y también emite la televisión pública.



"Hace unos años, cuando venía a Madrid, hacía cola para entrar en el museo de seis a ocho, cuando es gratis. Siempre me imaginaba conversaciones con los cuadros, me imaginaba que me contaban cosas", ha recordado Gener, para quien este proyecto "ha sido como si todo aquello se convirtiera en realidad".



La grabación de "200", que ha definido como "una aventura fascinante", se ha centrado en dos cosas: tratar de explicar que "el museo es de todo el mundo" y que está "más vivo que nunca".



La trama escogida para contar los secretos de la pinacoteca gravita en torno a un misterio que se irá descubriendo a lo largo de los capítulos y que tiene que ver con una figura femenina "muy importante" para el museo, ha adelantado.



La 2 ha preparado para noviembre una programación vinculada al aniversario de la pinacoteca.



Cada capítulo de '200' estará seguido por un documental sobre el museo madrileño como 'El cuadro', sobre Las Meninas, 'Goya un espectáculo de carne y hueso', sobre el genio aragonés; 'El Bosco, el jardín de los sueños'; y 'La pasión del Prado', un documental en 4K que permite ver los cuadros con gran definición.



El homenaje de la televisión pública al museo con motivo de su bicentenario se completará con "La aventura del saber", que ha dedicado cuatro programas al museo, "Historia de nuestro cine", con el documental "Las cajas españolas", sobre la evacuación de los cuadros durante la Guerra Civil y "Saber y ganar", que dedicará su programa del día 19, fecha del aniversario, al museo.

