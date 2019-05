El canal británico ITV cancela un programa de polígrafo tras el suicidio de un invitado

Actualizada 15/05/2019 a las 18:50

El canal británico de televisión ITV anunció este miércoles la cancelación "permanente" de uno de sus programas más populares a raíz del suicidio de uno de sus invitados.



Los responsables del controvertido espacio televisivo conocido como "Jeremy Kyle Show" decidieron suspender para siempre ese formato ante la presión de diputados y ciudadanos, después de que un hombre de 63 años Steve Dymond, se quitara la vida tras haber participado siete días antes en la grabación de un episodio.



Dymond fue hallado sin vida el pasado día 9, una semana después de haberse sometido a una prueba con un detector de mentiras con la que pretendía demostrarle a su esposa que le había sido fiel.



Según divulgó esta semana el sensacionalista The Sun, la relación con su mujer se vino abajo después de que la máquina indicara que el hombre mentía, lo que podría haber influido para que se quitara la vida.



"Dada la gravedad de los recientes acontecimientos, hemos decidido poner fin a la producción del programa de Jeremy Kyle", señaló este miércoles en un comunicado Carolyn McCall, la consejera delegada de la cadena.



En la nota, la directiva de ITV recordó que el citado formato televisivo "ha tenido una audiencia leal y ha sido realizado por un dedicado equipo de producción durante catorce años".



"No obstante -agregó- ahora es el momento adecuado para finalizar el programa".



Inicialmente, el espacio fue retirado de la programación el pasado lunes y actualmente se lleva a cabo una revisión del episodio en el que aparecía Dymond.



ITV ya aclaró que el capítulo en cuestión, grabado el 2 de mayo, no se emitirá y ha borrado el resto de contenido asociado de su servicio bajo demanda.



El espacio, que lleva el nombre de su presentador y se emitía desde 2005, se centra en la aparición de invitados que acuden a contar historias personales ante el público del estudio y los telespectadores.



El show era el más popular de la parrilla diurna de ITV, con una media de un millón de telespectadores y un "share" del 22%.

