'Bake off' ya tiene a sus tres finalistas

La semifinal de 'Bake off' ha dejado a las puertas de la gran final a Steffana, la 'influencer' que se había convertido en una de las favoritas para ganar el concurso de repostería de Cuatro.

La 'influencer' se quedó fuera del programa, en buena medida, por una estrategia de David, que junto con Alba y Jorge luchará por convertirse en el mejor pastelero.

En la primera prueba cada concursante tuvo que elaborar un suflé. David no controló sus nervios y no convenció al jurado con su resultado. Algo similar le ocurrió a la influencer que hizo un plato que "no sabía a nada". Por el contrario, Alba acertó con el sabor y el olor, y Jorge también convenció.

El siguiente plato consistía en crear una versión propia de la tarta de crepes. David y Steffana mejoraron: la influencer entregó una tarta con buena presentación pero "sin sabor, con grumos y falta de trabajo" y a David le alabaron el riesgo. Esta vez, Alba no acertó en el relleno y Jorge no convenció al jurado.

En la última ronda, los concursantes tuvieron que preparar un postre que desafiara a la gravedad, con un efecto visual de suspensión.

David tuvo la ventaja de detener el cocinado de cualquiera de sus compañeros durante 15 minutos antes de que terminara el tiempo. Algo que utilizó contra Steffana, que se derrumbó al intuir que esa decisión la dejaba a las puertas de la final. Según el jurado, David arriesgó sin acierto, Alba hizo una tarta "fea por dentro y por fuera", Steffana entregó una "repulsiva" y Jorge consiguió lo que habían pedido: "Un triple wow".

Tras la deliberación, el programa decidió que fuera la 'influencer' la que se quedara a las puertas de la final.

