Elecciones generales, Día del Libro y nuevos formatos gastronómicos para La 1

El Día del Libro, que se celebrará el próximo martes, y los debates electorales del lunes y el martes en TVE y Atresmedia, respectivamente, acaparan los principales cambios en una parrilla a la que se incorporan novedades como los estrenos en La 1 de los programas 'Cena con mamá' y 'Donde comen dos' el viernes.

Tras un comienzo de Semana Santa 'calentito' a causa del baile en las fechas de los debates electorales a cuatro, finalmente habrá dos encuentros en la televisión, el primero de ellos, el lunes, en la pública, y el segundo, al día siguiente, en los canales de Atresmedia, ambos a partir de las 22 horas.

También el martes vuelve 'MasterChef 7' tras el parón de la Semana Santa y los concursantes viajarán a Úbeda (Jaén) para rendir homenaje al aceite de oliva y batir un récord de comensales: tendrán que reproducir un menú diseñado por el único estrella Michelin de la provincia, Pedro Sánchez (Bagá) para 210 personas.

Ese mismo día a partir de las 12:00 horas La 1 y Canal 24 Horas han programado la entrega del Premio Cervantes con motivo del Día del Libro. Por esta celebración, TVE emitirá en sus distintos canales cine y documentales con la literatura como protagonista, además de especiales de 'Página Dos', 'Historia de nuestro cine' e 'Imprescindibles'.

Doble estreno el viernes en La 1: 'Cena con mamá' (22:00h), en el que cada semana Cayetana Guillén Cuervo visitará las casas de conocidos rostros para un homenaje a sus madres que culminará con la elaboración de una cena con la ayuda del cocinero ganador de 'MasterChef' Carlos Maldonado.

Inmediatamente después emite 'Donde comen dos', un 'docushow' de viajes y gastronomía con El Langui y Pablo Pineda, que descubrirán los mejores restaurantes de vanguardia y los más tradicionales de nuestro país en una experiencia con la que además tratan de normalizar la discapacidad.

El sábado, despedida con la final de 'Prodigios' (22:00 horas) con seis finalistas entre los que el público del auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid deberá elegir al ganador de los 20.000 euros y el curso de perfeccionamiento intensivo en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio.

El domingo 28, La 1 emite un especial 'Noche electoral' con motivo de las elecciones generales que arrancará a las 19:30 horas y se prolongará hasta pasada la medianoche.

Por otro lado, La 2 reestructura y renueva su franja de programas culturales, de forma que 'El cazador de cerebros', 'Página dos', 'Cartas en el tiempo', '¡Atención obras!' y 'Arqueomanía' pasan a emitirse desde el lunes a las 20:00 horas, por delante de 'La 2 Noticias'.

Además, con motivo del Día del Libro, esta semana se programan películas y documentales como 'El Quijote desde la platea' (lunes, 23:45 horas), 'Miguel y William' (miércoles, 23:45h), 'Las mujeres de Cervantes' (jueves, 00:15h) y 'Las ratas y Don Quijote' (viernes, 22:00h).

Este canal estrena la nueva temporada de 'Cachitos de hierro y cromo' el martes a las 22:00 horas, en la que Virginia Díaz volverá a transportar al espectador en viajes musicales por el tiempo televisivo.

Neox emite el miércoles el final de la primera temporada de su exitosa novela turca 'Medcezir'.

Y Netflix estrena el martes 'I Think You Should Leave with Tim Robinson', una peculiar serie de 'sketches' de humor repleta de estrellas invitadas, y el miércoles 'Bonding', una comedia oscura de siete episodios cortos sobre la relación que retoman dos antiguos amigos del colegio: un gay que acaba de salir del armario y un graduado que en secreto ejerce como dominatriz en Nueva York.

El viernes incorpora a su oferta 'Chambers', una serie original de la plataforma sobre una adolescente que se ve acosada por visiones tenebrosas y siniestros impulsos tras un trasplante de corazón, por lo que intentará averiguar la verdad sobre la misteriosa muerte de la donante. Están protagonizada por Sivan Alyra Rose, Uma Thurman y Tony Goldwyn.

También 'Street Food', de los creadores de la exitosa 'Chef's Table', que viaja a nueve países asiáticos para mostrar su famosa cocina callejera y las historias de perseverancia y cultura detrás de la cocina de cada uno de ellos.

Por su parte, HBO ofrece el martes la miniserie 'Gentleman Jack', ambientada en el complejo y cambiante mundo de Halifax, New Yorkshire en 1832, cuna de la Revolución Industrial, que cuenta la historia de una atípica y fuerte mujer, la terrateniente Anne Lister, empeñada en devolver el honor perdido a su hogar ancestral, Shibden Hall, reabriendo las minas de carbón.

El canal #0 de Movistar+ emite el jueves un renovado 'Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años', programa presentado por Iñaki Gabilondo que estrena plató, donde graba con público, añade una parte musical y cambia de generación buscando respuestas entre los jóvenes, los que realmente manejarán el mundo en un cuarto de siglo.

Un día después estrena la tercera temporada de 'Victoria', que arranca en 1848, cuando los cimientos de la vieja Europa se tambalean por la ola revolucionaria que se propaga por todo el continente y los reyes Victoria y Alberto tienen que abandonar Londres para preservar su seguridad.

En cuanto a los documentales, la oferta de Movistar+ se amplía el viernes con 'En medio de la nada', sobre Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja que en verano recorre festivales pero cuando la música deja de sonar, vuelve a su tranquila vida en Noruega, donde vive con su mujer, que padece una enfermedad crónica, y sus dos hijos.

El domingo estrena 'Divide y triunfarás. La historia de Robert Ailes', uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Fue fundador de Fox News, el canal de ideología ultraconservadora que ha servido como soporte y apoyo a los presidentes Nixon, Reagan o Trump, entre otros.

'911' vuelve a FOX con nuevos episodios de su segunda entrega con el aval de ser la serie más vista del canal tras 'The Walking Dead' y 'Vis a vis'. A partir del lunes, a las 22:00 horas, esta ficción sobre el trabajo en un servicio de emergencias tendrá como ejes principales la boda de Bobby (Peter Krause) y Athena (Angela Bassett) y la vuelta del exmarido de Maddie (Jennifer Love Hewitt).

FOX Life estrena el martes a las 23:00 horas la serie 'Proven Innocent', drama legal que sigue el día a día de un equipo de abogados dedicado a revisar ciertos casos de condenados a prisión cuyas pruebas no son contundentes y podrían estar injustamente encarcelados.

A National Geographic regresa el viernes Morgan Freeman con una nueva entrega de su serie 'The Stroy of God', y desde el sábado mostrará el deterioro de la Tierra en la serie documental 'Planeta hostil'; National Geographic Wild se va en busca de los cazadores más imponentes en 'Cazadores salvajes' desde el lunes.

El lunes es el Día de la Tierra y DMAX lo celebra con el estreno del documental 'La Tierra desde el espacio' -serie de dos capítulos de una hora que la presenta desde ángulos inéditos- como principal atractivo de un especial de 24 horas que incluye formatos clásicos del canal como 'Curiosidades de la Tierra' o '¿Cómo funciona la Tierra?', cuyo fin es concienciar sobre la conservación del planeta.

Además, el sábado debuta a las 22:30 horas '99 lugares donde pasar miedo', en el que el periodista Lorenzo Fernández Bueno ejerce de guía turístico de famosos en algunos de los lugares más misteriosos y aterradores del planeta. Los actores Fernando Tejero y Dani Rovira o los cantantes Ana Guerra o Roi Méndez conocerán leyendas y misterios de varios países.

Crimen + Investigación estrena el lunes a las 23:05 horas 'Equipo de homicidios: Atlanta', serie que sigue las pesquisas de una brigada policial de homicidios en la investigación de misteriosos crímenes a lo largo de seis episodios y con testimonios reales.

La segunda temporada de 'The Last Original Gangster', protagonizada por Tracy Morgan y consolidada como la comedia más vista en cable en Estados Unidos en 2018, llega el lunes a las 22:15 horas a TNT. En esta entrega, el exconvicto protagonista lo dará todo para cumplir su sueño de convertirse en cocinero tras perder su trabajo.

El mismo canal estrena el viernes a las 22:00 horas y en doble episodio la comedia 'Happy Together', producida por Harry Styles, componente del grupo musical One Direction e inspirada en sus comienzos musicales. La serie se basa en una pareja de treintañeros cuya comodidad y tranquilidad acaba cuando una estrella del pop les ofrecer la oportunidad de reconectar con su pasado de jóvenes.

TCM celebra el Día Internacional del Libro con el estreno el martes del documental 'California Typewriter', una declaración de amor hacia las viejas máquinas de escribir a través de talleres que aún se dedican a su reparación y de célebres coleccionistas como el actor Tom Hanks, que confiesa su fobia al correo electrónico y que guarda 250 máquinas de escribir.

'Al más puro estilo 'Braveheart''. Así anuncia Blaze el estreno de 'Knight Fight' el lunes a las 22:50 horas, concurso en el que en cada episodios seis modernos luchadores equipados con armas y corazas personalizadas se baten en auténticos duelos de caballeros para llegar a la final de la liga de combate medieval y lograr un premio de 10.000 dólares.

XTRM estrena el lunes a las 22:00 horas la sexta temporada de la ficción británico-estadounidense 'Strike Back', en la que seis meses después de su última misión, tres miembros del equipo de la sección 20 de las operaciones especiales británicas se reúnen para un ejercicio rutinario en Malasia que se complica al saber que un operativo británico ha sido asesinado en Kuala Lumpur.

El jueves 25 de abril, a las 22:10 horas aterriza en AMC la segunda temporada de 'Oro', drama francés de aventuras que mezcla acción, corrupción y amor en la exótica Guayana Francesa.

El canal Historia estrena el jueves a las 22:00 horas 'Los túneles de Hitler', sobre la red secreta nazi de túneles que hasta hace poco ha sido un misterio y cuya exploración puede cambiar todo lo que se sabía sobre los planes del dictador alemán.

El sábado 27 a partir de las 18:00h, Sundance TV estrena la segunda temporada de 'Jack Irish', serie australiana que adapta las novelas de Peter Temple sobre un soldado y abogado criminalista con problemas con el alcohol que, trabajando como investigador privado, se topará en estas nuevas entregas con instituciones educativas corruptas dirigidas a estudiantes internacionales desesperados por obtener una educación occidental.

Paramount Network estrena el lunes a partir de las 22:15 horas 'Un escándalo muy inglés', miniserie de tres episodios protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw sobre la impactante historia real de Jeremy Thorpe, primer político acusado de intento de homicidio.

