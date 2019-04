Julianne Moore protagonizará 'Lisey's Story', un drama de Apple TV

Actualizada 09/04/2019 a las 09:05

La actriz estadounidense Julianne Moore será la protagonista de 'Lisey's Story', una serie de televisión para Apple que producirá J.J. Abrams y cuyo guion llevará la firma del escritor Stephen King, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.



King adaptará a la pequeña pantalla su novela 'Lisey's Story' (2006), que narraba la historia y los extraños sucesos por los que pasaba una mujer tras perder a su marido, por medio de una serie limitada de ocho episodios.



Además, Moore, King y Abrams figurarán como productores ejecutivos de la serie.



Ganadora del Óscar a la mejor intérprete femenina por 'Still Alice' (2014), Moore es una de las actrices más reconocidas de su generación gracias a películas como 'Magnolia' (1999) o 'The Hours' (2002).



La artista, que se ha dejado ver en muy pocas ocasiones en la televisión, tuvo un pequeño papel en la serie de comedia '30 Rock'.



Por su parte, Abrams y King han colaborado anteriormente en las series '11.22.63' y 'Castle Rock'.



En su faceta de director, Abrams, una de las personalidades con más poder en Hollywood en la actualidad, estrenará en diciembre el noveno episodio de 'Star Wars', una película que todavía no tiene título y que cerrará la tercera trilogía de la exitosa saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.



En otro sentido, 'Lisey's Story' se añade a la lujosa y potente oferta de Apple con la que el gigante de la manzana pretende entrar en el negocio del 'streaming' (emisión en línea).



La compañía anunció el pasado 25 de marzo el lanzamiento de Apple TV+, un servicio de contenidos originales de televisión en 'streaming' pensado para competir de tú a tú con compañías como Netflix, Hulu o Amazon.



En la presentación de Apple TV+ aparecieron Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston o Steve Carell, figuras de Hollywood con las que la compañía trabajará para desarrollar su catálogo televisivo.

