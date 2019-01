"Por favor, repongan la Bola de Cristal. Aunque sea en La2"

Tras la muerte este domingo de la realizadora y directora de 'La Bola de Cristal' María Dolores Rico Oliver, muchas personas han sido las que han mostrado en las redes su pesar por esta pérdida.

Muchos de esos mensajes publicados recordaban con cariño el programa que vieron durante su infancia y un usuario, Rafa‏( @chininm), se animó a proponer a RTVE la reposición del famoso espacio televisivo.

La cosa no hubiera ido más allá de un simple tuit, pero el "aunque" deslizado al final de su frase ha provocado la respuesta de La2 y un debate entre los tuiteros sobre la calidad de la cadena, los recuerdos y la posibilidad de reponer 'La Bola de Cristal'.

Se me rompió la #televisión en 2009 y nunca he vuelto a tener otra. No la echo de menos. Si repusieran #LaBolaDeCristal me compraría otra.

Jajajaja.

No. La Bola de Cristal fue una maravilla que ha envejecido mal. (ojo, no critico el programa, pero es hijo de su tiempo y de su momento).

Los niños de ahora no aguantarían ni dos minutos y no por que sean mejores o peores, si no por que han nacido 30 años después.