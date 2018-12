La gala especial de Navidad de Operación Triunfo será el 26 de diciembre

Actualizada 20/12/2018 a las 09:19

Operación Triunfo ya tiene fecha para su gala de Navidad. Así lo anunció Roberto Leal en la gran final de esta edición que culminó con Famous como ganador y sucesor de Amaia Romero. La cita será el próximo miércoles 26 de diciembre, aunque se grabará el día 22 de diciembre en los estudios de Tarrasa.

Según ha confirmado la cadena, se trata de un programa en el que los finalistas de OT 2018 - Natalia, Famous, Sabela, Alba Reche y Julia- se unirán a cuatro de los cinco de la edición de 2017 -Aitana, Amaia, Alfred y Ana Guerra- para festejar estas fechas tan señaladas con los espectadores de TVE. Míriam, tercera clasificada en OT 2017, no podrá asistir por "incompatibilidad de agenda", aseguró la organización.

NATALIA Y BERET

La navarra Natalia Lacunza cantará 'Lo Siento' junto a Beret. Por su parte, Famous hará lo mismo con Cesár Sampson, representante de Austria en Eurovisión este año, con la canción 'Nobody but you'. Julia e India Martínez cantarán '90 Minutos'. Sabela cantará con Rosa Cedrón el tema 'Negro caravel'. Finalmente, Alba Reche cantará con Zaz la canción 'Je Veux'.

Por supuesto, los responsables del programa también han confirmado que el resto de la generación 2018 también estará en la gala actuando en dos corales: El himno de OT 'Somos' y 'Buenas noches'.

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+