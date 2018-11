Helena Resano: "Me costó contar la victoria de Trump"

Actualizada 19/11/2018 a las 11:33

Tan solo una décima fue la diferencia de audiencia entre los informativos diarios de sobremesa de TVE (14,5%) y los de La Sexta (14,4%) durante el último mes. 'La Sexta Noticias', que nació hace doce años, sigue escalando y arañando adeptos. Una de sus responsables es Helena Resano (Pamplona, 44 años), que abandonó el ente público allá por 2006 para ponerse al frente de un nuevo proyecto que no se sabía "hacía dónde iba a ir".



-¿Qué piensa cuando echa la vista doce años atrás?

-Siempre que me veo ahí con esos pelos pienso: 'Madre mía, de dónde hemos salido y a dónde hemos llegado'. Cuando me embarqué en este proyecto de La Sexta, me preguntaron que qué tipo de locura estaba haciendo. Yo me iba de un transatlántico, que era TVE, donde hacía informativos de 'prime time' los fines de semana, a un proyecto que no sabía hacia dónde iba a ir. Yo siempre dije que la locura estaba en hacer cosas que no sabes dónde vas a llegar. Esto es lo bonito y la esencia de este proyecto. Cuando me lo plantearon, era un canal que se iba a centrar mucho en el humor y en el deporte, y al final está prácticamente dedicado a la información. Para alguien que vive el periodismo y que le gusta contar noticias es un privilegio estar donde estamos.



-Ha habido un cambio notable en el lenguaje.

-Cuando empezó 'La Sexta Noticias', mucha gente de la redacción, por no decir la mayoría, acababa de terminar la carrera, y empezaba su primer trabajo. El lenguaje es también el reflejo de la propia madurez de la redacción. Nosotros discutimos mucho cada palabra y cada matiz, y creo que eso es parte del éxito. El rigor es la bandera que tenemos cada día a la hora de hacer el informativo.



-¿Por qué dicen siempre que el 15M lo cambió todo?

-Porque en ese momento supimos detectar que algo estaba pasando. Aunque nunca habíamos dejado de hacer calle, que es de donde sale la información, en ese momento estuvimos acompañando a ese movimiento y a esa movilización durante semanas en la Puerta del Sol, y supimos detectar que la sociedad estaba cambiando. Yo me bajé con mis hijos porque quería que lo vieran en directo. A partir de ese momento hubo movimientos de plataformas antidesahucios, contra las preferentes. y La Sexta lo que hizo fue seguir acompañando esa información y contarla en directo.



-¿Qué les responde a quienes aseguran que en La Sexta no atizan a un Gobierno de izquierdas?

-Lo que pasa es que han sido ocho años de gobierno del PP que han coincidido con el crecimiento de La Sexta, y se entendía que solo atacábamos a un partido en concreto. Pero hemos sacado cosas de Juan Carlos Monedero, del PSOE. Quien no lo quiere ver no lo va a ver.



-¿Cuál ha sido el momento más duro?

-Para mí lo es cuando tengo que contar una noticia que no acabo de entender. En el 'brexit' me levanté a las cinco de la mañana. Me había acostado mirando una página de encuestas, que me habían dicho que era muy fiable allí, y que daba que no salía el 'brexit'. Cuando me desperté, me quedé en 'shock' porque era consciente de que era un punto de no retorno en lo que conocíamos de la Unión Europea. Es muy duro explicar eso. Me pasó lo mismo con las elecciones americanas. Yo estaba con Hillary Clinton, y en el momento 'ha ganado Trump', tener que contarlo y hacerlo bien sin decir 'Dios mío' es de lo que más me ha costado.

