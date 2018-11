Mediaset renueva su contrato de larga duración con Jesús Vázquez

Actualizada 16/11/2018 a las 14:29

Mediaset España y Jesús Vázquez han firmado un acuerdo para la renovación del contrato de larga duración que une al presentador, que actualmente graba el concurso 'Bake off España' con el grupo de comunicación.

Vázquez, que ha recibido un Premio Ondas, tres premios TP de Oro y un Micrófono de Oro, ha presentado para el grupo programas como 'Factor X', 'Me lo dices o me lo cantas', 'Got Talent España', 'Gran Hermano VIP' o 'La Voz'.

Actualmente graba para Cuatro la adaptación española del formato internacional 'The great British Bake off', un concurso de talento culinario especializado en el horneado -en la versión original se centra en repostería, pero la nacional también apostará por lo salado- que arrancó en Reino Unido y se ha emitido en cerca de 30 países.

