Natalia “impacta” con su bolero en 'OT'

Actualizada 15/11/2018 a las 08:13

Natalia Lacunza volvió a poner este miércoles “la piel de gallina” al jurado de Operación Triunfo 2018, tras su interpretación en solitario del bolero Aunque no sea conmigo en la versión de Bunbury.

La navarra, que cantó acompañada al piano (con Manu Guix), al violín y a la percusión, “superó desde la primera nota y sin ninguna duda el cambio de registro”, tal y como le reconoció Manuel Martos. "Por cosas así tiene tanta magia la música en directo", enfatizó por su parte Ruth Lorenzo.

EXPULSADO Y NOMINADAS

El concurso musical despidió en la gala de este miércoles a Carlos Right, que no consiguió superar a Marilia, la otra nominada de la noche. "Tenía esa sensación hoy y por eso he aprovechado muchísimo encima del escenario. Estoy orgullosísimo de todos mis compañeros, he aprendido mucho con ellos y con los profesores", se despidió el expulsado. La joven grancanaria no convenció sin embargo al jurado y vuelve a jugarse la expulsión en la próxima gala junto a Marta. La favorita fue Sabela, por encima de Alba y Julia.

