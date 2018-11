Natalia "arriesga" pero no consigue transmitir en el primer pase de micros

Actualizada 11/11/2018 a las 11:03

Tras la polémica gala 7 de Operación Triunfo, llega la primera toma de contacto con los temas de la gala 8 con el primer pase de micros.



Natalia se enfrenta esta semana a un registro muy diferente: defenderá un bolero de Celso Piña con el nombre 'Aunque no sea conmigo'. Noemí ha señalado que toda la primera parte de la canción ha tenido los ojos cerrados: "Muy chulo, pero has estado toda la primera parte con los ojos cerrados, entonces yo no me puedo conectar contigo. Puede estar muchísimo mejor". Aunque Javier Calvo ha hecho un reconocimiento: "Yo creo que tiene que ver con que te estas escuchando y que te estas gustando". "Has dado un paso de gigante, te has arriesgado", ha dicho su compañero de interpretación.







Lo que no ha convencido nada a los profesores ha sido el tema grupal, 'Enamorado de la moda juvenil'. “Más vale traer esto mañana en condiciones” dijo Mamén. "Esta canción, si no tiene actitud, es un mojón", ha advertido Manu.







