Revistas del corazón: las campeonas del mundo, Ana Obregón y Olga Moreno protagonizan las portadas de esta semana

'¡Hola!' apuesta por una fotografía en la que la infanta levanta el trofeo de campeonas. "Reinas del mundo" titula la revista, que también lleva a su portada a la apuesta por una fotografía en la que la infanta levanta el trofeo de campeonas. "Reinas del mundo" titula la revista, que también lleva a su portada a la princesa Leonor. La publicación cuenta "todos los detalles de la nueva vida de la cadete Leonor".

'Lecturas' dedica su portada las "reinas del mundo". "Sofía se emociona con la selección", titula la revista. Una fotografía de la infanta junto a Alexia Putellas protagoniza la imagen principal, aunque 'Lecturas' también hace un hueco a una fotografía en bikini de Irene Urdangarin. "El mejor verano de Irene Urdangarin: se relaja antes de entrar en la escuela de hostelería" recoge en exclusiva.

Ana Obregón y su nieta protagonizan la portada de 'Diez Minutos'. La revista publica "las imágenes más cariñosas de la actriz con su pequeña cuando se disponían a disfrutar de una escapada a Mallorca". "La roja desata la locura" y la visita de Silvia Bronchalo a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Tailandia son las otras dos noticias que recoge en su portada.

'Semana' apuesta en su portada por una entrevista en exclusiva con Olga Moreno. "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", dice la ex de Antonio David Flores. Olga Moreno reaparece cuando está a punto de cumplir un año de relación junto a Agustín Etienne.

Las últimas novedades del caso Sancho, las campeonas del mundo y la princesa Leonor son los otros temas de portada de 'Semana'.