Revistas del corazón: Ana Obregón, Aitana y Yatra, Albert Rivera y Rodolfo Sancho protagonizan las portadas de esta semana

'Ana Obregón y Anita, su primer posado en Mallorca'. Este es el titular de la portada de '¡Hola!' que acompaña la fotografía del posado de la actriz y presentadora junto a su nieta. Ana Obregón ha recibido a la revista en su tradicional destino de vacaciones. "Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo", confiesa.

La publicación también lleva a su portada una fotografía de Carlos Sainz Jr. junto a la modelo Rebeca Donaldson, con quien derrocha complicidad tras su ruptura con la periodista Isa Hernáez.

'Diez Minutos', por su parte, publica una de las imágenes más buscadas: la del beso entre Aitana y Sebastián Yatra mientras la pareja disfruta del verano en Ibiza a bordo de un yate. Según indica la revista, durante su jornada en el mar compartieron "charlas, besos, risas y chapuzones". "Aitana y Sebastián no estuvieron solos, sino que pasaron el día acompañados por parte de la familia de ella, con los que el cantante demostró tener muy buena sintonía", asegura.

Rodolfo Sancho, cuyo nombre ha saltado a la actualidad tras la c 'Lecturas'. Esta publicación ofrece también una de las imágenes del corazón de la semana, la de Albert Rivera junto a Aysha Daraaui, con quien parece haber iniciado una relación, aunque ninguno lo ha confirmado. Sin embargo, las imágenes de su "complicidad" mientras disfrutan de una jornada en la playa son reveladoras. cuyo nombre ha saltado a la actualidad tras la c onfesión de su hijo Daniel de haber asesinado a un cirujano colombiano en Tailandia, protagoniza las portadas de 'Lecturas' y 'Semana'. "El drama de Rodolfo Sancho: su hijo Daniel se enfrenta a la pena de muerte en Tailandia" titulaEsta publicación ofrece también una de las imágenes del corazón de la semana, la dejunto acon quien parece haber iniciado una relación, aunque ninguno lo ha confirmado. Sin embargo, las imágenes de su "complicidad" mientras disfrutan de una jornada en la playa son reveladoras.

Anabel Pantoja también se asoma a la portada de 'Lecturas'. "Quiero quedarme embarazada sola o en pareja", confiesa la sobrina de Isabel Pantoja.

'Semana' también se hace eco del drama que está viviendo Rodolfo Sancho. "Rodolfo Sancho, destrozado, viaja a Tailandia para estar con su hijo", titula. La publicación también realiza un repaso a las "imágenes de la vida" de Daniel Sancho. La revista también reserva espacio en su portada a la periodista Gema López, que se relaja en sus vacaciones antes de regresar al trabajo, y publica imágenes de la colaboradora en bañador.