Revistas del corazón: Amelia Bono y Manuel Martos, Chelo García-Cortés, Mª Teresa Campos y Anabel Pantoja protagonizan las portadas de esta semana

Las revistas del corazón llegan este 8 de febrero a los quioscos con diferentes exclusivas en sus páginas. En '¡Hola!', el protagonismo se lo lleva la pareja formada por Amelia Bono y Manuel Martos. Chelo García-Cortés es la imagen de la portada de 'Diez Minutos', mientras que Anabel Pantoja se asoma a la de 'Lecturas' y María Teresa Campos protagoniza la fotografía principal de 'Semana'.

'Amelia Bono y Manuel Martos, el triunfo del amor' es el titular elegido por '¡Hola!' para relatar la historia de la pareja, que tras un tiempo distanciada, el próximo 27 de junio cumple su 15º aniversario de boda "en uno de sus mejores momentos", según la publicación. "Tras un período de reflexión, todo volvió a su lugar, donde siempre había estado, aunque en algún momento lo perdieran de vista", señala '¡Hola!'.

La revista también lleva a su portada que Tamara Falcó e Íñigo Onieva han cambiado la fecha de su boda: ya no será en junio sino el 8 de julio. Y también Isabel Preysler ocupa su espacio en la publicación. 'Isabel Preysler se planta y dice basta', titula. "Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos", afirma la ex de Mario Vargas Llosa.

Amelia Bono y Manuel Martos, el triunfo del amor: celebran con ¡HOLA! su San Valentín más especial ❤ (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/TjmnsT9AB3 pic.twitter.com/cs2f8ygotS — Revista ¡HOLA! (@hola) February 8, 2023

La periodista Chelo García-Cortés es el rostro de la imagen principal de 'Diez Minutos', que informa que la gallega tendrá que operarse de urgencia. "Se someterá a una intervención quirúrgica en la primera semana de marzo, en Barcelona, como consecuencia de la lesión de cadera que sufrió tras su caída en la 'Sálvame Fashion Week'", explica, al tiempo que apunta que Marta Roca, su mujer, es en estos momentos "su principal apoyo".

Ya está en tu kiosco nuestro nuevo número con #EXCLUSIVA Chelo García-Cortés obligada a someterse a una operación de urgencia. Además, conoce a Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión, y los padres de Piqué, hartos de las fiestas de Shakira. https://t.co/PxVla6mpg3 pic.twitter.com/jRvVpwe3rh — Diez Minutos (@diezminutos_es) February 8, 2023

María Teresa Campos vuelve a estar presente en la información del corazón, esta vez en 'Semana', que indica que las hijas de la periodista se encuentran "muy preocupadas" y han decidido buscar a una cuidadora para su madre. "La que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' requiere unos cuidados que tienen que llevar a cabo profesionales. Esto ha llevado a sus hijas a ponerse manos a la obra y buscar a una cuidadora para su madre", informa.

'Semana' también lleva a su portada unas fotografías de Susanna Griso junto a su novio, el empresario Íñigo Afán de Ribera. 'Besos, caricias... cada día más enamorada', titula. "Ambos viven una historia de amor que comenzó hace casi nueve meses y que se ha ido afianzando con el tiempo", afirma la revista.

Anabel Pantoja, por su parte, acapara el protagonismo en 'Lecturas'. "Rueda un nuevo programa en biquini y se va a América con su tía", informa la publicación, que dice que va a poner rumbo a los Estados Unidos para acompañar a Isabel Pantoja en su esperada gira. Además, publica que la 'influencer' ha estado rodando un nuevo programa en las islas Canarias.

La revista también lleva en exclusiva que Isa Pantoja y Asraf "se casan en otoño". La pareja cuenta detalles de su futuro enlace y la hija de Isabel Pantoja habla también de cómo está su relación con su hermano Kiko Rivera.