Revistas del corazón: Tamara Falcó, Carmen Sevilla y Olga Moreno, protagonistas de las portadas de esta semana

Tamara Falcó es la gran protagonista de las portadas de las revistas del corazón que han llegado este miércoles a los quioscos. La es la gran protagonista de las portadas de las revistas del corazón que han llegado este miércoles a los quioscos. La confesada infidelidad de su prometido, Íñigo Onieva , y la ruptura de su compromiso acapara buena parte de las informaciones, aunque también otros rostros "se hacen hueco" en las publicaciones.

'¡Hola!' le concede prácticamente todo el protagonismo a la marquesa de Griñón con el titular: 'La historia de un desengaño: así ha vivido y así se encuentra en sus momentos más difíciles'.

La revista también ofrece imágenes en "exclusiva" de Gerard Piqué y Clara Chía en su escapada a París, así como declaraciones de María García de Jaime y Tomás Páramo, que anuncian que esperan su tercer hijo.

Tamara, la historia de un desengaño: así ha vivido y así se encuentra en sus días más difíciles https://t.co/VISDBhVnaS pic.twitter.com/OZXbE5qvWG — Revista ¡HOLA! (@hola) September 28, 2022

La revista 'Lecturas' también apuesta por la imagen de Tamara Falcó para su portada. 'Tamara, hundida: perdida, traicionada y sin boda en 48 horas'. Además, publica en "exclusiva" declaraciones de Kiko Rivera con el titular: "Renuncio a la herencia de mi padre".

Las peores horas de su vida. Tamara Falcó ha mantenido en vilo al país entero. Su traumática ruptura con Íñigo Onieva lo ha ocupado todo. Este miércoles desgranamos todos los entresijos que todavía no se han contado. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/3yLUaQex16 — Lecturas (@Lecturas) September 28, 2022

'Diez Minutos' rescata para su portada una imagen de Carmen Sevilla posando feliz junto a su hijo, Augusto Algueró, quien confiesa: "Mi madre ya no me conoce". La actriz, enferma de Alzheimer, está a punto de cumplir 92 años y su hijo habla en exclusiva para la publicación: "Esta enfermedad no es nada fácil para un hijo. Se sufre mucho", afirma.

🔵 Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos con una entrevista #EXCLUSIVA a Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla. "Mi madre ya no me conoce", confiesa. Además no te pierdas todas las novedades de la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva; y ¡muchas noticias más! pic.twitter.com/cERLxdhzgz — Diez Minutos (@diezminutos_es) September 28, 2022

La revista 'Semana' lleva a su portada en exclusiva una entrevista con Olga Moreno, exmujer de Antonio David Flores. En los últimos día se había especulado sobre una posible relación de la malagueña con su representante, Agustín Etienne. "He encontrado a un hombre que me hace feliz", asegura.