Chenoa y Miguel Sánchez, la familia Mohedano y Carmen Borrego, protagonistas de las revistas del corazón de este miércoles

Un miércoles más se pueden encontrar en todos los kioskos las revistas del corazón que recogen las últimas exclusivas de la prensa rosa. Con la llegada del buen tiempo comienzan los posados de verano y los enlaces matrimoniales en el panorama nacional.

Enlace matrimonial entre Chenoa y Miguel Sánchez

Tras dos años de espera, el enlace entre Chenoa y Miguel Sánchez tuvo lugar el pasado 17 de junio, cuando la cantante y el urólogo se daban el 'sí, quiero' en una ceremonia civil íntima que ha tenido lugar en la finca Comassema de Mallorca, situada en el oeste de la isla, con vistas a la sierra de Tramuntana.

marido y mujer y entre las personas invitadas a la boda no pudieron faltar participantes de ' La pareja escogió inicialmente el 14 de junio de 2020 como el día para su matrimonio en Madrid, pero tuvo que cancelarse por la pandemia del coronavirus. Ahora, Chenoa y Miguel Sánchez ya sony entre las personas invitadas a la boda no pudieron faltar participantes de ' O.T ' como Natalia, Alejandro, Geno o Gisela, y de 'Tu Cara Me Suena', como Carlos Latre y Ángel Llácer.

La jurado de 'Tu Cara Me Suena' lució dos vestidos de Hannibal Laguna durante su enlace y, para su primer baile como marido y mujer, los recién casados eligieron 'Music to my eyes', de la película 'Ha nacido una estrella'.

Declaraciones de la familia Mohedano

El pasado 17 de junio Telecinco estrenó 'En el nombre de Rocío', la segunda serie documental protagonizada por Rocío Carrasco donde realizó polémicas declaraciones asegurando de su familia que "Son una jauría, eran todo fachada, mi madre tuvo que dejar a una persona a cargo de mis intereses –la amiga de la cantante, Ana Iglesias– porque sabía que si no, me iban a comer viva". Ante estas acusaciones, Rosa Benito, Amador, Gloria Camila e incluso Salvador Mohedano han respondido al testimonio de Rocío Carrasco en la revista 'Diez Minutos'.

Después de varios años sin tener ningún tipo de relación, han intercambiado cruces de declaraciones entre ambas partes de la familia. Rosa Benito ha sido la primera en contestar mediante sus redes sociales: "Dicen que una imagen vale más que mil palabras" y acompañó estas palabras de imágenes en su cuenta de Twitter

El hijo mayor de Rosa Benito y Amador habló para 'Viva la vida' defendiendo a sus padres y a sí mismo de los fuertes ataques de su prima Rocío. "Me duele que haya tanto odio hacia mis padres cuando han estado siempre. Y que les traten, y a mi tía Gloria también, como unos locos y unos delincuentes", ha dicho Salvador. Que también habla de Antonio David: "Nosotros a mi prima le dijimos que tuviera cuidado con él, le avisamos mil veces, pero ella no hizo caso a nadie"

Rocío Carrasco ha acusado a su tío Amador Mohedano de la mala gestión que hizo durante el tiempo que fue representante de su madre. Al respecto, el ha contestado a su sobrina que "Hay cosas que me las esperaba. Estoy alucinando porque veo un odio y un rencor grandísimo. No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria", ha dicho el hermano de La Más Grande.

Las hermana de Rocío Carrasco también se ha pronunciado pero en boca de su abogado, Enrique Trevollez. Este ha querido dejar claro que irán a por todas en los tribunales. "Utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada que su madre nunca quiso que se divulgase para lucrarse y hacer daño a terceros, me parece vergonzoso", afirmó el abogado de Gloria Camila.

Posado y declaraciones de Carmen Borrego

La hija de María Teresa Campos se ha sincerado en exclusiva para 'Lecturas' sobre la boda de su hijo, su reconciliación con su hermana y el dolor que le produjo la ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en el enlace.

Carmen también ha realizado un posado en bañador para ilustrar su última entrevista con la revista, asegurando que su objetivo es ayudar a las mujeres de su misma edad a “que se den cuenta de que también pueden posar en bañador”.

Respecto a la reconciliación con su hermana Terelu después de meses de tensión, confiesa que “No me he reconciliado con Terelu por mi madre, creo que ella tampoco”. Ambas decidieron sentarse y tener la conversación que llevaban mucho tiempo esperando tras el dolor por sus desencuentros públicos con su sobrina Alejandra Rubio.

Rocío Jurado jamás perdonaría lo que han dicho de su hija", afirma Carmen Borrego. Tras la emisión de los dos primeros capítulos de ' En el nombre de Rocío ' la colaboradora de ' Sálvame ' no ha dudado en hablar alto y claro sobre las reacciones de la familia Mohedano: "La postura de los Mohedano me parece muy cínica.jamás perdonaría lo que han dicho de su hija", afirma