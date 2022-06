Antonio David y Marta Riesco, Kiko Rivera y el embarazo de Mery Perelló y Rafa Nadal, protagonistas de las portadas

Ya están disponibles las revistas del corazón de la semana en todos los kioskos de España, recién salidas de la imprenta. En ellas se puede leer toda la actualidad sobre personajes de fama nacional e internacional como Antonio David y Marta Riesco, Kiko Rivera, Nuria March y George Johnston.

no perdona alas duras declaraciones sobre su madre,: "No tengo la culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que fuera su. El que no quiere a nadie es él" Después de que Francisco Rivera rompiera definitivamente su relación con Kiko, el hijo de Isabel Pantoja responde como nunca antes a su hermano en nuestras páginas. Explota para defenderse y evidenciar que no va a soportar más desprecios. Por otro lado, reitera sus disculpas a su hermanapor la confesión en la que desvelaba: “ Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas ”, y aclara que no mintió al revelar aquel impactante episodio, pero que está muy dolido con su otro hermano, Francisco.