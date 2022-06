Ana María Aldón, Teresa Campos y Marta Lozano, protagonistas de las revistas del corazón de este miércoles

En los kioskos de prensa ya están disponibles las revistas del corazón de la semana, recién salidas de la imprenta. En ellas se puede leer toda la actualidad sobre las personas famosas del panorama nacional e internacional.

Ana María Aldón

En exclusiva para la revista ‘Lecturas’ Ana María Aldón ha posado para en una sesión donde muestra los modelos que llevara en El Rocío, más empoderada que nunca. La gaditana protagoniza un reportaje en el que posa con varios de los modelos que va a lucir en la romería, pero también responde a las críticas que Gloria Camila Ortega ha vertido contra ella tras su debut como diseñadora en televisión.

Gloria Camila no dudaba en criticar el trabajo de la mujer de su padre después de que esta debutase en la ‘Sálvame Fashion Week’, y la diseñadora no se ha querido callar al respecto: “Los comentarios de Gloria me dan más pena por mi marido”.

Los comentarios de Gloria me dan más pena por mi marido". El matrimonio dista mucho de lo que se ha querido decir. "Nunca he tenido una crisis de 'me voy a separar'", confiesa Ana María Aldón para esta publicación. También habla claro sobre Ortega Cano "La llamada de atención a mi marido está surtiendo efecto".

María Teresa Campos

La presentadora se sincera con Kiko Hernández en exclusiva para 'DIEZ MINUTOS' y abre las puertas de su nueva casa para repasar su trayectoria profesional y personal. La comunicadora habla de su carrera, su familia y de Rocío Carrasco en la entrevista.

María Teresa Campos, que el pasado marzo recibió el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional, habla de sus inicios en el mundo de la radio, en su Málaga natal, cuando solo tenía 15 años y cómo, tras quedarse viuda, se trasladó a Madrid donde comenzó una nueva vida. "Hay una parte de mi vida, que no es la de Madrid, de la que nunca voy a hablar por mis hijas. De mi marido y de cuando se quitó la vida" reconoce y revela que, en la capital, descubrió un mundo nuevo. "Cuando vine a Madrid fue como empezar a vivir ¡me puse las botas! Me puse al corriente en cuanto a relaciones" asegura y revela una anécdota de su trabajo en la radio. "Me fumé un porro con Sabina cuando le entrevisté en la radio", desvela.

Rocío Carrasco. "Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas pero antes los fines de semana estaban en casa", reconoce la periodista, aunque asegura que "la quiero muchísimo". María Teresa Campos reconoce que sigue echando de menos la televisión y habla de las últimas polémicas que afectan a su familia. La comunicadora no entiende el revuelo que se ha creado con la boda de su nieto "Solo fue una boda, no lo entiendo", afirma y habla de su relación con Rocío Carrasco.

Pipi Estrada, ex de Terelu, a 'Sálvame'. Además de revelar un comentario que el torero le hizo cuando estaba casado con Rocío Jurado, la presentadora habla claro sobre Ortega Cano. "Ortega Cano está mayor y ahora a lo mejor le viene bien Ana María Aldón. Si se entienden, con su pan se lo coman", dice.

Marta Lozano

El pasado 28 de mayo Marta Lozano se casó con el odontólogo Lorenzo Remohi, en parroquia San Bartolomé en Jávea (Alicante).

El pueblo de la costa alicantina es donde la influencer pasaba sus vacaciones en su infancia, pero, sobre todo, fue donde comenzó su historia de amor con Lorenzo Remohi, a finales del verano de 2017. La pareja lleva cinco años de relación y ha decidido consolidar su amor con un emotivo enlace en el que no ha faltado ni el más mínimo detalle. Empezando por los tres vestidos que lució Marta Lozano durante el día: el primero durante el "sí, quiero", el segundo en el banquete y el tercero para la noche. Las tres piezas bajo la firma de Lorenzo Caprile, promoviendo la moda hecha en España.

Semana de la Moda de Milán y a otras de las citas más exclusivas en todo el mundo. La valenciana es famosa por ser invitada a eventos como el Festival de Cannes , lay a otras de las citas más exclusivas en todo el mundo.