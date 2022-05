Enrique Ponce y Ana Soria, la familia Campos, Francisco Rivera e Isabel Pantoja protagonizan las portadas de las revistas del corazón este miércoles

Enrique Ponce se ha pronunciado sobre sus planes de futuro de pedir matrimonio a Ana Soria. Tras confesar públicamente su amor por la estudiante de Derecho, el torero ha querido ir un paso más allá, confesando sus deseos durante una conversación telefónica con un colaborador de la revista 'Diez Minutos', donde ha contado en exclusiva sus planes de boda.

foco mediático, la pareja atraviesa ahora un buen momento. No ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que el famoso torero había roto su matrimonio de 20 años con 27 años menor que él. Tras dos años de relación inmersa en el, la pareja atraviesa ahora un buen momento. No ha sido fácil para ninguno de los dos sacar adelante esta historia de amor que supuso una conmoción en la sociedad al descubrirse que elhabíade 20 años con Paloma Cuevas , madre de sus dos hijas, y había iniciado una relación con una joven estudiante almeriense

La propia Ana confesaba el alto coste de su enamoramiento en 'Viva la vida'. "Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí. Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor", explicó ella. Y añadió: "Somos gente normal que intentamos hacer una vida normal, enamorados".

José María Almoguera, hijo mayor de Paola Olmedo, y allí estaba toda la familia Campos para celebrarlo. María Teresa, Terelu, Alejandro Rubio y la madrina, Carmen Borrego. La familia al completo no pudo evitar emocionarse en uno de los enlaces más esperados del año. Otra exclusiva del momento que también implica matrimonio es la de, hijo mayor de Carmen Borrego . Este se daba el ‘sí, quiero’ el pasado sábado con la que es ya su mujer,, y allí estaba toda lapara celebrarlo. María Teresa, Terelu, Alejandro Rubio y la madrina, Carmen Borrego. La familia al completo no pudo evitar emocionarse en uno de losdel año.

“Mi hijo ha encontrado en Paola la mujer de su vida, es estupenda”, cuenta Carmen Borrego en exclusiva para ‘Lecturas’. La hija de , cuenta Carmen Borrego en exclusiva para ‘Lecturas’. La hija de María Teresa Campos ha sido una de las grandes protagonistas de la boda.

olvidar el qué dirán. Desde que murió su padre, el Por su parte, Francisco Rivera siente la necesidad de decir “basta” después de todo lo vivido. A sus cuarenta y ocho años considera que ha llegado la hora de la verdad, dejar a un lado las poses y. Desde que, el legendario torero Paquirri , hace treinta y siete años, él no ha parado de sufrir.