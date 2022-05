Jorge Javier Vázquez, Rocío Carrasco, Elsa Pataky y Toñi Moreno, protagonistas de las revistas del corazón de este miércoles

Camino de celebrar doce años de matrimonio con Chris Hemsworth, la pareja formada con Elsa Pataky sigue unida, cómplice y enamorada desde diciembre de 2010.

“Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad”. Así felicitaba Elsa a su marido en su último cumpleaños, aunque la actriz insiste que hay que construir la relación trabajando día a día.

De ello ha hablado con '¡Hola!' en Madrid, como embajadora de la firma de calzado Gioseppo, con la que colabora desde hace ya siete años y cuyas nuevas propuestas para esta temporada ha presentado a la revista. “Me hace mucha ilusión siempre venir y representar a una marca española con la que comparto muchos valores”, asegura.

La actriz también cuenta su nuevo reto empresarial en el mundo de la cosmética; el estreno de 'Interceptor', la película que le va a permitir cumplir su sueño de ser una heroína de acción; de su foto viral en bikini; su familia, su vida… En breve volará de regreso a su hogar, en la costa este australiana, junto a sus tres hijos y su marido.

ha contado unaque recibió deen la que, según ella, la hija de Rocío Jurado le hizo una oferta de trabajo que ella rechazó. Esta historia dista mucho de la realidad, ya que Rocío Carrasco afirma con rotundidad: “Jamás he llamado ni he hablado con Marta Riesco”. Sobre la nueva pareja de Antonio David , Rocío dice: “Marta es una digna novia del ser, pero me da pena”.