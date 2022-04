Leonor de Borbón, Antonio David Flores y Kiko Hernández protagonizan las portadas del corazón este miércoles

Las apariciones de las tres jóvenes de la familia real en público las han convertido en protagonistas de esta semana, ocupando las portadas de revistas.

La Princesa de Asturias ha regresado de Reino Unido con algunos cambios en su imagen, como el piercing que luce en la oreja izquierda. Otro de esos cambios es un amigo cercano al que algunas fuentes lo relacionan como su primera pareja. “Sabemos que el amigo de Leonor es alto, moreno, va a una clase superior y en el colegio son inseparables” afirma Pilar Eyre.

Antonio David Flores por su parte no cesa de generar polémica. En esta ocasión su protagonismo se debe a la celebración de su 47 cumpleaños. No ha querido desaprovechar la ocasión y en apenas 24 horas ha confirmado su reconciliación con Marta Riesco comiendo juntos en un conocido restaurante de Madrid, y ha aparecido también en Málaga con Olga Moreno, que todavía es su mujer legalmente.

Aparte de colaborador también es experto en concursos televisivos y por ello cada semana se encargará de analizar el reality y todo lo que pasa en la isla: estrategias, secretos, rencillas previas al comienzo del concurso...

Kiko Hernández debuta desvelando una confesión que le hizo Kiko Matamoros antes de partir a: "¡Va a ir a saco a por! Me lo dijo. Pero no porque le considere un rival, es por que no le cae bien, no le soporta. No le gustan las formas con las que ha hecho público Palau lo suyo con Miguel".