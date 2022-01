Las funerarias de Roma se ríen de la muerte

El humor negro puede ser la mejor herramienta publicitaria para tener éxito en un sector tan peculiar como el de los funerales. Eso es lo que ocurre en Roma, cuyas calles se han llenado de carteles en los que las funerarias tiran de ironía para llamar la atención de los que, muy a su pesar, se convertirán en sus clientes. Con lemas como "para volar al cielo no te fíes del 'low cost'", "garantizamos sueños profundos", "morirás para tenerlo" y "el regalo que no podrás rechazar", estos anuncios utilizan los juegos de palabras sobre la muerte y las imágenes de ataúdes, palas y lápidas sin pudor alguno. Empresas como Taffo, una de las más importantes del mercado en Roma, y su competidora Exequia se sirven además de las redes sociales para distribuir anuncios muy pegados a la actualidad, como cuando poco antes de las elecciones la primera publicó una imagen de urnas funerarias bajo el lema: "Italianos, os esperamos en las urnas". "Empezamos hace cinco años por la necesidad de distinguirnos de la competencia. Hasta entonces la publicidad de las empresas funerarias era de tono muy bajo. Al principio fue una especie de salto al vacío con el que mi propio padre, que es el jefe, ni siquiera estaba convencido. Comenzamos en las redes sociales y luego pasamos a los carteles por las calles", cuenta Iacomo Taffo, de 33 años y que trabaja en esta empresa familiar. "Es una estrategia de comunicación a largo plazo. Los servicios funerarios son algo por lo que solo te preocupas una o dos veces en la vida, pero hemos conseguido que nuestro nombre te venga a la cabeza cuando llega ese momento". No le falta razón, pues es habitual encontrarse incluso a adolescentes romanos que bromean con los lemas y las imágenes de los anuncios de empresas funerarias como Taffo y Exequia. El fenómeno ha llevado a la publicación del libro 'Ironía de la muerte', en el que Riccardo Pirrone cuenta su experiencia trabajando con la publicidad de Taffo, que define como "la más irreverente de las agencias fúnebres italianas". El humor negro, sin embargo, no funciona igual de bien fuera de la capital italiana, como demuestra la mala acogida que tuvo el anuncio que la empresa usó en su desembarco en Venecia, en el que utilizaba la imagen de un ataúd con un lazo bajo el lema: "Regalo apartamento en sótano. Funeral completo a partir de 1.250 euros". Luego pasaron a otro anuncio en el que se ve a un gondolero que navega sobre un canal y que, en lugar de una góndola y un remo, utiliza un féretro y una pala.