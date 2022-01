Bárbara Rey y Edmundo Arrocet empiezan juntos el año

se les ve encantados con su mutua compañía. Aunque se resisten a etiquetar su relación como noviazgo, los dos despidieron juntos el 2021 y dieron la bienvenida al año nuevo con ilusión en la casa que Bárbara tiene en Málaga. Cogidos del brazo o de la mano, las calles de la capital malagueña fueron testigos de lo bien avenida que está esta pareja de amigos, según ellos mismos se describen. Fue la sorpresa final de 2021 que asombró a propios y extraños : Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, juntos. La propia hija de la vedette, Sofía Cristo, se mostraba incrédula ante las primeras informaciones. Sin embargo, ahora son ellos mismos los que han protagonizado en las páginas de la revista 'Semana' un paseo por las calles de Málaga, en el que. Aunque se resisten a etiquetar su relación como noviazgo,tiene en Málaga. Cogidos del brazo o de la mano, las calles de la capital malagueña fueron testigos de lo bien avenida que está esta pareja de amigos, según ellos mismos se describen.

Los dos se conocen desde antes de que Bárbara contrajera matrimonio con Ángel Cristo y la televisión ha querido que se hayan vuelto a encontrar, tantos años después, los dos solteros y sin compromiso, en el programa 'La casa de los secretos' donde el humorista entró como concursante y la vedette iba en calidad de familiar de Sofía Cristo, que también participaba. Los dos disfrutaron de un almuerzo junto a varios amigos y no dudaron en atender a los medios interesados en conocer la naturaleza de su relación.

"Estamos muy contentos juntos", contaba ella, a la vez que aseguraba que "siempre que podemos celebramos lo que nos apetece". Por su parte, Bigote recordaba que son "buenos amigos". En todo caso, el humorista tiene previsto regresar a Chile con su familia el próximo día 13 de enero y pasará allí cinco meses embarcado en un nuevo proyecto profesional, por lo que están aprovechando al máximo el tiempo que les resta juntos. De todos modos, ya hay rumores que señalan que la vedette podría trabajar junto a Edmundo en esta nueva andadura chilena.

Bigote regresó a la escena pública española con gran fuerza de la mano de María Teresa Campos, de quien ha sido pareja durante cinco años. Sin embargo, la ruptura fue dura para la periodista que desde el principio ha defendido que se produjo a través de un mensaje telefónico, extremo que el humorista ha desmentido en diferentes ocasiones.

Ya durante el noviazgo, las hijas de la reconocida presentadora se mostraban escépticas sobre las intenciones del artista y, tras la ruptura, no dudaron en tomar una distancia que ha pasado a ser beligerancia, después de que él decidiera hablar en 'La casa de los secretos' sobre cómo había sido el final de su historia.

La nieta de María Teresa, Alejandra Rubio, no ha dudado en dar su opinión sobre este posible nuevo noviazgo. "Yo solo espero que Edmundo trate bien a Bárbara, que no se aproveche de ella y la utilice", ha dicho a la vez que ha apostillado: "Qué casualidad que siempre se relaciona con mujeres famosas cuando ya no se habla de él en los medios".

A juicio de la joven colaboradora, "está jugando, haciendo lo que le gusta, seducir a Bárbara y luego hacer lo que suele hacer. Creo que a ella le cae genial Edmundo. Él está como haciendo un poco de encantador de serpientes". En breve sabremos si esta amistad especial es flor de un día o si Bárbara sigue los pasos de Bigote rumbo a Chile.