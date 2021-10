Ana Peleteiro confirma su soltería y niega una relación con Omar Montes

Ana Peleteiro y Omar Montes subieron un vídeo a TikTok donde dibujaban un corazón con sus brazos y añadían el texto: "También confirmamos lo nuestro". La atleta y el cantante solo querían hacer un juego imitando a Rosalía y a Raw Alejandro, que hace unos días confirmaban su relación bailando esa coreografía para mostrar que entre ellos también se estaba cociendo algo. Sin embargo, la medallista olímpica no esperaba que se formara tanto revuelo. Fue hacerse público el vídeo y comenzar una cascada de especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Las dudas sobre la relación de Peleteiro con el que había sido su novio durante cinco años no hicieron más que avivar los rumores.

Ahora, la saltadora ha querido dejar clara la situación. Por un lado ha confirmado su ruptura con Nelson Évora, su pareja durante un lustro, y también medallista olímpico, en su caso, oro en los Juegos de Pekín de 2008 en triple salto. De hecho, nada más ganar su medalla en Tokio, Ana le dedicaba unas palabras a su entonces pareja: "Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos.

Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokio 2020+1. Eres luz", escribía la gallega. A pesar de esas palabras, parece que podrán seguir cumpliendo sueños pero será por separado.

Sobre el baile con Omar Montes que ha revolucionado las redes sociales, se trata de un proyecto en común que verá la luz en un par de meses.

Aunque no ha querido dar más detalles, ha reconocido a la revista '¡Hola!' que su idea era "liarla un poco" pero desde luego "¡no tanto!". Peleteiro ha explicado que la gente que usa TikTok entiende ese tipo de humor, pero los que no están acostumbrados a esta red social de vídeos no llegaron a comprender que solo se trataba de un juego entre amigos.

La deportista es muy aficionada a las redes sociales y no duda en mostrar su opinión abiertamente a través de sus perfiles donde es muy activa. De hecho, durante su estancia en Tokio, pudimos ver cómo fue su vida en la villa olímpica.

Sobre Omar Montes, poco sabíamos de sus andanzas amorosas desde que terminara su noviazgo con Isa P., la hija de Isabel Pantoja, hasta estos días, cuando acabamos de saber que tiene una nueva pareja: Lola Romero, conocida en TikTok como 'la Kardashian gitana'.

El sobresalto del vídeo con Peleteiro ha llegado solo unos días después de las primeras fotografías con su novia. Omar está viviendo un gran momento personal y profesional. Inmerso en numerosos proyectos, triunfa con cada tema que estrena, hoy mismo sale a la venta su primer libro, 'Mi vida mártir', y en su visita al programa 'El hormiguero' consiguió ser el programa más visto de la noche con más de dos millones de espectadores.

Parece que todo lo que toca se convierte en un éxito. Solo cabe esperar un par de meses para conocer ese misterioso proyecto con la atleta y comprobar si pasa lo mismo.