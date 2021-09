China dirige la 'revolución cultural 2.0' contra los ricos y los famosos que evaden impuestos

Una nueva 'revolución cultural' sacude a China. Tras su apertura al capitalismo durante las cuatro últimas décadas, no es como en los tiempos de Mao. Entonces, enfervorizados 'guardias rojas' paseaban por las calles con capirotes y orejas de burro a los profesores, artistas e intelectuales acusados de aburguesamiento para escarnio público.

En el siglo XXI, esta 'revolución cultural 2.0' se libra en esa otra gran plaza pública que es internet y escoge como objetivo de sus escarmientos a las millonarias celebridades del mundo del espectáculo. El castigo, por supuesto, no es por su falta de espíritu revolucionario, sino por otra causa mucho más acorde con estos tiempos: no pagar impuestos para acabar con las desigualdades en China o salirse del guión que impone el Partido Comunista.

Por no declarar unos ingresos de 191 millones de yuanes (alrededor de 25 millones de euros), que la obligaban a tributar unos impuestos y demoras de 71 millones de yuanes (9,2 millones de euros), la actriz Zheng Shuang tendrá que abonar una multa mucho mayor: 299 millones de yuanes (39 millones de euros). Pero no se queda ahí el palo. Zheng, tan famosa por sus series de televisión que hasta llegó a ser la cara de Prada en China, no podrá actuar en ninguna otra producción por su comportamiento, según informa la agencia estatal de noticias Xinhua.

Apartada de la televisión

Al mismo tiempo que se anunciaba la multa a Zheng Shuang la semana pasada, se conocía el veto a otra estrella: Zhao Wei. De la noche a la mañana, sus películas y series desaparecían de las plataformas chinas y era desactivada su cuenta en la red social Weibo, donde tiene más de 85 millones de seguidores. De inmediato, la etiqueta #QuehapasadoconZhaoWei en mandarín se convertía en tendencia pese a la censura y se desataban todo tipo de rumores, todavía no aclarados.

Desde su sociedad en la productora Alibaba con el magnate Jack Ma, también reprendido el año pasado por el régimen hasta la polémica protagonizada por uno de sus amigos, el cantante y actor Zhang Zhehan, crucificado recientemente por hacerse una foto en 2018 ante el santuario de Yasukuni de Tokio, hiriente símbolo del nacionalismo japonés.

El misterio es tal que la propia Zhao tuvo que desmentir en Instagram, que por cierto está censurado en China, que había huido con su marido, el empresario singapurense Huang You Long, a Francia, donde poseen un viñedo en Burdeos.

Ambos casos recuerdan a la purga que sufrió en 2018 la actriz Fan Bingbing, quien estuvo desaparecida cuatro meses y fue multada con 110 millones de euros también por evasión fiscal. Pero se enmarcan dentro de una campaña mucho más amplia lanzada por el autoritario régimen de Pekín, que afecta también a las grandes empresas tecnológicas, a la cultura y a la educación.

Con el lema de buscar la "prosperidad común" y acabar con las abismales desigualdades sociales que ha traído el crecimiento económico chino, el presidente, Xi Jinping, ha puesto la lupa sobre los magnates y las celebridades. En los primeros por el poder que acumulan y en las segundas por su fama e influencia social, que chocan con los valores tradicionales y revolucionarios que, en teoría, abandera el Partido Comunista.