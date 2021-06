Desde que comenzara la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la imagen pública de Antonio David Flores cayó en picado y, además de perder el trabajo, perdió cualquier oportunidad de réplica en la cadena que hasta entonces había sido su casa televisiva.

Aunque al principio hizo alguna declaración pública, en poco tiempo pasó al más absoluto ostracismo y solo lo hemos vuelto a ver en la despedida de su amiga Mila Ximénez

Ahora, ha dado una entrevista a dos conocidos youtubers, Javi Oliveira y Juanjo Vlog, en la que el exmarido de Rocío Carrasco califica de "terrorismo mediático" lo que ha vivido. Antonio David denuncia en la charla "meses de linchamiento" y afea el comportamiento de la productora La Fábrica de la Tele al mantenerlo en plantilla hasta el último momento. "Mi representante me explica la situación y me dice que hay algún problema y que no sabía si iba a ir ese día o al siguiente. Yo sigo a la espera de poder ir a trabajar y me encuentro que me despiden en televisión. Me enteré cinco minutos antes que todos vosotros que no estaba en el programa".

Después de saber que el documental sobre su exmujer se había estado grabando durante meses, extiende la sombra de la duda sobre las auténticas razones de su final televisivo. "Tanto Rocío como Fidel tenían denunciados a directores de la Fábrica de la Tele, periodistas y colaboradores".

En ese sentido, asegura que "te das cuenta de que al final, utilizan la justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima, intentando amordazarlos y coartar su libertad de expresión, terminan negociando la retirada de esas demandas". Porque, para el ex guardia civil, lo que ha pasado con él ha sido un auténtico "linchamiento". "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado ante todo un país", afirma, aunque agradece que haya gente que ve que "detrás de toda esta denuncia pública de violencia de género hay un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona".

Admite que está viviendo "momentos muy malos y muy difíciles", que además está afectando a sus hijos. Especialmente duro ha sido verse señalado como maltratador en unos carteles pegados en su propio barrio como consecuencia de las declaraciones de su exmujer. "El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre". "Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. ¿En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género en culpable?", se pregunta.