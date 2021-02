Lady Gaga recupera ilesos a los dos perros que le habían robado

Lady Gaga recuperó este viernes ilesos a los dos bulldogs que le robaron tras un asalto el pasado miércoles en el que el paseador de perros de la estrella recibió un disparo.



La Policía de Los Ángeles escribió en Twitter que una mujer llevó los dos bulldogs robados a una comisaría de la ciudad californiana.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944