El virus amenaza también el Gordo de Navidad

Actualizada 09/11/2020 a las 06:00

España andaba también desmejorada cuando celebró el primer sorteo de la lotería en 1812. La Hacienda Pública había quedado muy maltrecha por la Guerra de la Independencia y los bolsillos de los españoles, los que salieron airosos de la contienda, estaban a la par. Más de doscientos años después de aquel sorteo en reales, España vuelve a estar inmersa en otra guerra, esta vez vírica. La covid-19 ha puesto en jaque a todo el planeta con una pandemia que lo ha puesto todo patas arriba.

Hasta la Lotería de Navidad puede verse este año muy 'tocada'. Y es que las ventas han bajado más de un 30% en ventanilla. La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) advierte de que casi la mitad de las ventas totales -unos 1.200 millones de euros de 2.900- está en peligro por culpa de esta crisis.

Esa cifra corresponde a la venta externa de colectivos, es decir, asociaciones deportivas, culturales, entidades festeras y empresas. La imposibilidad de celebrar fiestas por la covid -véanse las sagradas cenas de empresa-, el teletrabajo -lo que implica que haya menos contacto entre los empleados para compartir décimos-, o la bajada del poder adquisitivo de las familias no son buenas noticias para el sorteo más esperado del año. Además, según recuerda el presidente de la patronal de administraciones, José Manuel Iborra, bares y locales tenían los décimos expuestos en la barra. Ahora, con las limitaciones establecidas en la restauración, el cliente "no entra, no ve la lotería y no la adquiere".

Según una encuesta a 400 administraciones, de julio a septiembre, las ventas cayeron un 30% en ventanilla pero "lo más grave" es la bajada de reservas de colectivos, como es el caso de las comisiones falleras en Valencia y de las Hogueras de Alicante, por el parón de este ejercicio y las dudas del siguiente. Otro batacazo ha sido en las zonas turísticas y grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia, sin visitantes por las restricciones de movilidad. Ahora una campaña en redes quiere "ilusionar" a colectivos y empresas para que continúen con la tradición de comprar lotería y el virus deje en paz al Gordo. Que, al menos, no nos infecte la ilusión.