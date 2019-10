Vendida una obra de Bansky por 11 millones de euros

Una pintura del artista urbano Bansky que muestra la Cámara de los Comunes de Reino Unido con chimpancés ocupando los escaños, ha sido vendida este jueves 3 de octubre por más de 11,1 millones de euros tras una subasta efectuada en la casa Sotheby's.

"La pintura monumental de la Cámara de los Comunes llena de parlamentarios primates se ha vendido por 9,879,500 libras -9 veces su precio anterior- después de una puja de trece minutos", ha explicado la casa de apuestas en su cuenta de Twitter.

#AuctionUpdate Monkey Business : #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH