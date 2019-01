Actualizada 17/01/2019 a las 10:59

"Debemos empezar a normalizar. Y todo el rollo ése de prohibir lo piropos... No sé, a mí me agota el tema. Además, vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar". Estas palabras de la actriz Carmen Maura han encendido las redes sociales.

Pero no han sido las únicas. En referencia a Cataluña y a los catalanes, Maura ha confesado: "Me pone negra dar dinero a los catalanes, que son los que menos lo necesitan".

Estas frases son una de entrevista publicada en El Mundo con la actriz y han suscitado muchos comentarios en las redes.

Uno, la frase ni es acertada ni se real, y dos, concretamentene ella no "da" ni a catalanes,ni a extremeños, ni a nadie de aqui, vive en Francia — Tatu (@TatuBubu) 17 de enero de 2019

Totalmente de acuerdo con Carmen Maura. Hoy en día, decir que la nieve es blanca está mal visto. — Fco. Javier (@claudius2yo) 17 de enero de 2019

Ya mismo como el piropo a una mujer no le guste te meten en la cárcel, pero ellas te pueden decir lo que le de la gana — SUPER LOPEZ!!!! (@tusso160278) 17 de enero de 2019

Dice Carmen Maura que si acojonamos a los machistas que no respetan a las mujeres no habrá forma de ligarnos a esos gilipollas.

Algún día se dará cuenta de que esa es la idea. — Pennylanebcn (@pennylanebcn) 17 de enero de 2019

