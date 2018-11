Graban el momento en el que 12 perros se despeñan ante los ojos de un cazador

Actualizada 18/11/2018 a las 13:33

Quizá ya lo has visto. Quizá seas de los que no ha querido dar al 'play' por no verlo. El vídeo difundido por el naturalista Luis Miguel Domínguez en el que se puede ver cómo 12 perros se despeñan mientras intentaban cazar un ciervo circula por Twitter y ya ha provocado la repulsa ciudadana e incluso política. Más concretamente de Pablo Iglesias.

Los responsables de esta salvajada solo tienen un nombre: criminales. Acabemos con esto de una vez y castiguemos a los culpables. Ojo, las imágenes son durísimas pic.twitter.com/3YhklAazpO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de noviembre de 2018

En las imágenes se ve cómo el ciervo, que estaba siendo atacado por cerca de una treintena de canes, cae al vacío. Los perros seguían las ordenes de su amo y también se despeñan por el barranco siguiendo a su presa. Queda claro que los animales o bien han muerto, o bien han quedado gravemente heridos.

Un bonito lance de caza... Hay que joderse!!!! pic.twitter.com/gQ0V2L6HFX — Luis M Domínguez (@DOMINGUEZLM) 17 de noviembre de 2018

Me llega este vídeo de una jornada de caza que se acaba convirtiendo en un auténtico desastre, con los perros y un venado cayéndose por un barranco... De verdad que no entiendo que se disfrute con esto... #LaVerdadDeLaCaza pic.twitter.com/wPQVLTxNm8 — Juan López de Uralde (@juralde) 17 de noviembre de 2018

Selección DN+