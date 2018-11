El Eurojackpot de la ONCE deja 18 millones de euros en Almería

Actualizada 17/11/2018 a las 11:20

El Eurojackpot, la lotería europea que comercializa la ONCE en España, dio anoche el mayor premio de este sorteo en Andalucía a un vecino de Almería, que ha ganado 18 millones de euros.



El sorteo de Eurojackpot ha tenido cinco apuestas premiadas en España, Alemania, Italia y Finlandia, según ha informado la ONCE, una de ellas vendida en Almería por Sergio Díaz Milán, afiliado y vendedor de la ONCE desde 2016.



Díaz tiene su punto de venta ubicado en la calle Haza de Acosta 118, a las puertas de un centro de salud en el barrio de San Luis de la capital almeriense, aunque también por las tardes cubre un punto de venta ubicado en el Carrefour de la avenida del Mediterráneo y los sábados a las puertas del Mercadona de la calle La Pilarica.



"Anoche, Sergio no daba crédito cuando le notificaron que había repartido 18 millones de euros a una apuesta del Eurojackpot. Se trata del mayor premio que da esta modalidad de juego europeo en Andalucía y la segunda más importante en España desde su puesta en marcha", ha indicado la ONCE en una nota.



Según la ONCE, el vendedor ha dicho que tenía "una sensación rara con el Eurojackpot" y la intuición de que podía dar un "premiaco de los gordos".



"Estaba yo rarillo con el Eurojackpot, pero ¿cómo iba a esperar que fuera a dar yo semejante premio ¡Madre mía! Es una barbaridad de millones", decía.



"Desde luego a alguien le ha cambiado la vida esta noche. Si pudiera saludar al premiado, le diría que lo disfrute y que lo comparta con los que verdaderamente lo necesitan porque es mucho dinero para una sola persona", ha asegurado.

Etiquetas ONCE

Almería

Selección DN+