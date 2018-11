Michael J. Fox: "El Parkinson no determina mi vida"

Actualizada 13/11/2018 a las 14:53

El actor Michael J. Fox no cree que su vida esté determinada por la enfermedad que padece, Parkinson, según señaló declaraciones a la plataforma online 'Entertainment Tonight' (ET).

"Un 99 por ciento de mi vida no es Parkinson, son otras cosas las que me ocupan y hago a fondo. Tampoco me autocompadezco", dijo el intérprete canadiense de 57 años.

"He aceptado mi enfermedad y eso significa que yo me ajusto a ella". El protagonista de 'Regreso al futuro' señaló que su principal apoyo ha sido su esposa Tracy Pollan, con quien compartió set entre 1982 y 1989 en la serie de televisión estadounidense 'Family Ties'.

Fox comentó que está más enamorado que nunca de ella y que con ella puede reír mucho. El matrimonio tiene cuatro hijos: su hijo Sam, los gemelos Aquinnah y Schuyler, así como la hija Esmé.

Al actor le fue detectado el Parkinson en 1991, razón por la que en el año 2000 puso fin a su carrera en el cine, aunque siguió actuando en serie de televisión. Aquel año también creó la fundación dedicada a estudiar la enfermedad que produce un trastorno en el movimiento: The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF).

