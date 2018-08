George Clooney lidera la lista de estrellas de cine mejor pagadas

Actualizada 24/08/2018 a las 10:19

La revista 'Forbes' es algo así como el 'Hola' para los hombres (y mujeres) de negocios. Satisface la curiosidad hasta el más mínimo detalle. Eso sí, nada de bodas, divorcios, ligues o robados en bikini. Es una publicación que se va directo al grano: rentabilidad y cuenta corriente. "Dinero, dinero, dinero... El dinero hace girar el mundo", cantaba Liza Minelli en una de las películas favoritas de George Clooney. Un tipo afortunado. Y ahora, más todavía. Muy probablemente el protagonista de joyas como 'Michael Clayton' y 'Buenas noches, y buena suerte' se haya acordado del estribillo de 'Cabaret', nada más saber que se ha convertido en la estrella de cine mejor pagada.

Según la información de la revista Forbes, ha ingresado 207 millones de euros. Y todo por su buen ojo para los negocios: el año pasado vendió la marca de tequila Casamigos a la destilería británica Diageo por unos 900 millones de euros. Apenas le duró cuatro años la aventurera licorera -impulsada junto a sus amigos Rande Gerber y Mike Meldman-, pero salió a pedir de boca. Se embolsó 200 millones de euros antes de deducir impuestos. Y redondeó los ingresos anuales con la publicidad de Nespresso y su faceta de director y productor, en 'Suburbicón' y 'Ocean's 8', sin olvidar las ganancias por sus películas del pasado.

Desde hace un par de años no trabaja como actor y se confiesa "muy, muy feliz". En los últimos tiempos no ha parado de cambiar pañales. "Me encantan las experiencias fuertes y limpiar el trasero de mis gemelos es inenarrable", admitía en una entrevista reciente.

Dwayne Johnson y Robert Downey Jr. también presumen de ser tipos muy duros, pero delante de las cámaras. Ocupan el segundo y tercer lugar del ránking gracias a 'Jumanji' y la última entrega de 'Iron Man', que les han reportado 107 millones y 70,2 millones de euros. Son películas con pegada, igual que 'Vengadores: Infinity War', que tenía a Scarlett Johansson en el reparto.

Es la actriz mejor posicionada en la lista, con 35,6 millones de euros, muy lejos de sus colegas masculinos. Le siguen Angelina Jolie (24,6 millones) por la secuela de 'Maléfica' y Jennifer Aniston, que hace caja (17,5 millones) con los ingresos publicitarios de la aerolínea Emirates y productos de belleza. Qué importante es tener olfato para el 'business'..

Selección DN+