Frank Cuesta tacha de "gentuza" a los animalistas por el tema de los toros

El presentador Frank Cuesta ha vuelto a encender las redes al atacar a los animalistas. Ya el pasado mes de abril definió el animalismo como "una moda de paletos que lo único que saben es lo que ven en internet".

Casi dos meses después, un vídeo que ha compartido en Twitter ha encendido la polémica. Un hecho que tiene lugar pocos días después del sabotaje sufrido en los Corralillos del Gas de Pamplona.

Te recomendamos

En esta ocasión, Cuesta carga con dureza contra los animalistas y veganos, "un movimiento de odio".

El presentador, tal y como informan en el Huffington Post, comienza su mensaje explicando que estos días está recibiendo insultos y amenazas porque han aparecido fotos suyas en una plaza de toros: "Estamos grabando un programa de televisión sobre toros", ha explicado el presentador.

Y agrega: "No sois ni animalistas ni veganistas como debéis, y me refiera a esa gentuza que difamáis. Dais un nombre asqueroso al animalismo y veganismo. Animalismo y veganismo, que están muy unidos, se han convertido en movimiento de odio, intransigencia, de no tolerar lo que no es como ellos, y a mí me parece bien que todos tengan sus opiniones, pero no puede ser que te metas en la casa de nadie para insultar".

"Y todos los que se callan la boquita sois los mismo, un movimiento de odio", resalta el presentador, antes de matizar que él no es "animalista", es "antianimalista y muy ecologista, porque la naturaleza es mucho más que los animales".

Etiquetas Toros

Selección DN+