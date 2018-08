La joven sin brazo que triunfa en las redes sociales

Actualizada 08/08/2018 a las 08:35

Lauren es una californiana de 21 años que perdió su brazo derecho en un accidente de moto. Hasta aquí todo normal, pero su popularidad en las diversas redes sociales le viene de la actitud que ha tomado frente a su situación.

Ha sorprendido en Internet al publicar fotos de su muñón, al mostrarse abiertamente con su único brazo y haciendo comentarios o bromas sobre él.

La imagen que más se ha viralizado es una captura de pantalla de su perfil de Tinder, por su original descripción. "Una personalidad de 20 sobre 10, un rostro 10/10 y brazos 1/2", así reza su carta de presentación en la que avisa de forma ingeniosa que le falta un brazo.

Lauren reconoce que le escribieron muchos nuevos seguidores alabando su espíritu de superación y la actitud mostrada.

Si bien ella misma admite que las redes sociales han jugado un papel importante en su recuperación: “Durante un tiempo no soportaba que me hicieran ninguna broma relacionada con mi brazo. Pero luego fui yo la que empezó a contar chistes, y eso es algo que me ayudó”, reconoció.

También ha iniciado una colecta digital, en la que trata de recaudar dinero para una prótesis de brazo biónico "porque que son muy caras" .

