Patricia Pardo explica por qué se casó en secreto con Christian Gálvez

La periodista Patricia Pardo es una persona muy reservada con los temas relacionados con su vida personal y prueba de ello es que esperó todo un año para compartir con sus seguidores y, de paso con muchos de sus compañeros de trabajo, la noticia de que se había casado con el presentador de televisión Christian Gálvez. No solo eso, sino que también anunció que esperaban un hijo juntos.

Ahora, en una entrevista con la revista 'Pronto', se ha sincerado sobre muchos aspectos de su relación con el presentador y ha contado muchos detalles sobre cómo fue su boda secreta y la razón de por qué no dio a conocer esta buena noticia. "Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad”, ha confesado.

La periodista de Mediaset ha comentado en la revista algunos detalles sobre cómo se siente su pareja Christian Gálvez al saber que será padre por primera vez: "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo".

Patricia Pardo ha querido dejar claro cómo fueron los comienzos de su relación ya que cuando se conoció la creación de esta nueva pareja se dispararon los rumores de infidelidades con sus respectivos cónyuges. "Yo estaba divorciada desde el 2020. No me separé, como han dicho, en el verano del 2021, y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que se inventan las cosas hacen mucho daño", se refería sobre las habladurías a las que han tenido que hacer frente desde el inicio de su relación.

Patricia Pardo y Christian Gálvez protagonizaron una gran cantidad de titulares a principios de 2022. El presentador había mantenido una relación hasta finales de 2021 con Almudena Cid, con quien estuvo casado durante 11 años y con quien mantuvo una relación de 15. Por ese motivo, se generó un gran revuelo mediático alrededor de la exgimnasta y la pareja.