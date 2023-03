Revistas del corazón: Isabel Pantoja, Lara Dibildos y el ganador de Pasapalabra protagonizan las portadas de esta semana

Lara Dibildos de su madre, la presentadora Laura Valenzuela, y Rafa Castaño, el ganador del rosco de Pasapalabra protagonizan las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 22 de marzo. La entrevista exclusiva con la tonadillera Isabel Pantoja , la despedida dede su madre, la presentadora Laura Valenzuela, yel ganador del rosco de Pasapalabra protagonizan las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 22 de marzo.

Tras cuatro años de silencio, la cantante Isabel Pantoja ha sido entrevistada en exclusiva por la revista ¡Hola! y anuncia que ha sido invitada al Baile de la Rosa del Principado de Mónaco. La tonadillera hace balance de su vida al celebrar 50 años en la música.

Además, la portada destaca las infamias sobre la vida del artista Luis Miguel, y el dolor de Lara Dibildos en el último adiós a su madre, Laura Valenzuela, mientras es reconfortada por Álvaro Muñoz Escassi.

Lara Dibildos, "rota de dolor" tras la muerte de su madre ocupa la foto principal de la revista 'Semana' en la que se le ve llorando apoyada en el pecho del que fue su pareja Álvaro Muñoz Escassi. Con una imagen de la mítica presentadora, la publicación titula "Adiós a la gran dama de la televisión".

En la parte inferior de la portada, la revista lleva una entrevista en exclusiva con la modelo Marisa Jara tras ser operada de un tumor maligno: "Me he salvado otra vez"; y una foto de los cantantes Aitana y Sebastián Yatra, quienes ya no esconden que son pareja y se les ve juntos en varias imágenes.

