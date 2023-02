Revistas del corazón: la infanta Cristina, Aitana, El Cordobés y la hija de Carlos Sainz protagonizan las portadas de esta semana

La revista Lecturas lleva en su portada una exclusiva sobre el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que según afirma la periodista Pilar Eyre se firmará en abril: "Irene cumple su mayoría de edad y ella se quiere quitar ese anillo de casada que se ha convertido en un símbolo de humillación y sufrimiento”. Esta decisión de la hermana del rey supondrá que su futuro exmarido tenga que firmar una serie de cláusulas de silencio para poder recibir una pensión.

Por otra parte, la publicación también lleva a su primera página que la hija de Belén Esteban triunfa como periodista en Los Ángeles; el tropezón de Tamara Falcó que acabó con ella el día de San Valentín; y los disfraces de Paz Padilla y su pareja en el Carnaval de Cádiz.

destaca en su portada una exclusiva sobre la historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra, aunque ellos todavía no han confirmado su relación. Los cantantes, que empezaron a salir la pasada Navidad, después de que ella rompiera con Miguel Bernardeau , se conocieron en 2017 en el plató de 'Operación Triunfo': ella era concursante del programa de televisión y él actuó en una de las galas. El artista colombiano ya se fijó en ella, pero no fue hasta 2019, cuando volvieron a coincidir en los Grammy Latinos en Los Ángeles, cuando se hicieron amigos y comenzaron a compartir viaje y a quedar juntos diferentes lugares del mundo. Según afirma la publicación, la familia de Aitana adora a Yatra y la joven ya ha puesto a la venta la casa en la que vivió con su ex.