Revistas del corazón: María Teresa Campos, Ana Rosa, los Reyes y la princesa Leonor y Jorge Pérez protagonizan las portadas de esta semana

María Teresa Campos, una entrevista con Jorge Pérez protagonizan las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 11 de enero. Las exclusivas sobre el estado de salud de, una entrevista con Ana Rosa Quintana en la que narra su batalla contra el cáncer y una cita secreta de los Reyes con la princesa Leonor , así como los planes de futuro deprotagonizan las portadas de las revistas del corazón de este miércoles 11 de enero.

La revista Lecturas lleva en su portada una exclusiva sobre la alarma por la salud de Teresa Campos, razón por la que sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego no se separan del lado de la veterana periodista. A sus 81 años, la presentadora de televisión está muy débil y ha perdido mucho peso, ya que casi ni come ni bebe. Aunque sus analíticas no son preocupantes por el momento y no hay rastro de anemia, sus hijas están viviendo esta situación con una gran desazón.

Por último, Lecturas destaca también las duras revelaciones y escándalos del libro de Harry de Inglaterra y que Rocío Carrasco y su hija se verán ante el juez.

La también periodista Ana Rosa Quintana protagoniza la portada de la revista ¡Hola!, con una entrevistas emotiva en la que relata cómo ha sido su lucha contra el cáncer y su recuperación para poder volver a presentar su programa de televisión.

Mery han viajado a Australia con su hijo y el cariñoso reencuentro entre el torero Cayetano Rivera y la modelo y presentadora Eva González, con su hijo de por medio, que podría suponer un acercamiento entre la expareja. Además de las bombas del príncipe Harry en su biografía con las que ha dinamitado su relación con su familia, la publicación también destaca dos exclusivas más: que Rafa Nadal y su mujerhan viajado a Australia con su hijo y el cariñoso reencuentro entre el toreroy la modelo y presentadora, con su hijo de por medio, que podría suponer un acercamiento entre la expareja.

revista Semana publica en su portada una exclusiva con las únicas imágenes de la cita secreta del princesa Leonor estas Navidades y la infanta Sofía. Era habitual que los monarcas y sus hijas se desplazaran el Día de Reyes hasta la casa del padre de Letizia, Jesús Ortiz, para comerse el Roscón y pasar ese día en familia. Pero desde que Leonor se marchó a estudiar al Reino Unido esta cita no se había repetido ya que las vacaciones escolares en Inglaterra terminan justo antes de que en España se celebre el día de los Reyes Magos. Sin embargo, este año no han querido que volviera a ocurrir y los Reyes y sus hijas adelantaron el día de comerse el Roscón con su abuelo materno para que Leonor no se perdiera esta cita familiar. Lapublica en su portada una exclusiva con las únicas imágenes de la cita secreta del rey Felipe VI y la reina Letizia con laestas Navidades y la. Era habitual que los monarcas y sus hijas se desplazaran el Día de Reyes hasta la casa del padre de Letizia,para comerse el Roscón y pasar ese día en familia. Pero desde que Leonor se marchó a estudiar al Reino Unido esta cita no se había repetido ya que las vacaciones escolares en Inglaterra terminan justo antes de que en España se celebre el día de los Reyes Magos. Sin embargo, este año no han querido que volviera a ocurrir y los Reyes y sus hijas adelantaron el día de comerse el Roscón con su abuelo materno para que Leonor no se perdiera esta cita familiar.

Los otros temas de la portada de la publicación son la venganza de Harry y las lágrimas de Carmen Borrego en un restaurante, en la que la revista califica como sus Navidades más tristes.

Por último, la revista Diez Minutos desvela en su portada los planes de futuro de Jorge Pérez. El guardia civil y colaborador televisivo quiere regresar a la tele pero con condiciones. Quiere recuperar la relación con su mujer Alicia Peña y, para ello, irá hasta el final con las demandas que ha presentado contra Alba Carrillo y Marta López. Ambas han recibido un burofax suyo pidiéndoles que rectifiquen y se abstengan de hablar más del lío de Alba y el ganador de Supervivientes porque él piensa llegar hasta el final para demostrar su verdad.

Además, la publicación ha conseguido una entrevista con María José Suárez en la que la diseñadora niega que haya roto su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi y afirma que están en su mejor momento: " De ruptura nada, estamos fenomenal".

Olga Moreno, que está pensando en irse a vivir a Madrid con Agustín Etienne y la mala relación entre Ana María Aldón, cada vez más enfrentados tras su separación. Las otras fotos de la portada están destinadas a, que está pensando en irse a vivir a Madrid con Agustín Etienne y la mala relación entre José Ortega Cano , cada vez más enfrentados tras su separación.