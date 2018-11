Rosalía y sus 'desafinados' 15 años en 'Tú sí que vales'

Actualizada 09/11/2018 a las 18:07

La cantante española Rosalía triunfó con su tema 'Malamente' y ahora lo hace con su nuevo disco, 'El mal querer'. Su carrera parece haberse disparado hacia el éxito. Pero no siempre fue así. Su vida ha estado ligada desde que era pequeña a la música, e incluso intentó triunfar en el programa de televisión 'Tú si que vales' (Telecinco), en el que consiguió a sus 15 años (en 2008) llegar a la semifinal.

En este caso sus interpretaciones no estuvieron a la altura (tal y como se puede ver en el vídeo compartido por la web de Telecinco), lo que provocó que no alcanzase la final del concurso. En ese momento cursaba 4º de la ESO y quizás no imaginaba que hoy, a sus 25 años, ya sería toda una artista.

El jurado, en aquella semifinal de 2008, fue directo y sincero. Noemí Galera le dijo a Rosalía que esa canción no era la que tenía que haber cantado aquella noche. Se refería a Como en un mar eterno, de Hanna.

Xavier Sardá retó a la cantante a “sacar algo de carácter y algo de voz". "Ahora. Lo que quieras”, dijo el miembro del jurado. Rosalía cantó a capela un fragmento de No one, de Alicia Keys, arrancando el aplauso del público. “Tú tienes mucho potencial, pero aún no sabes cómo sacarlo, por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no”, le dijo Àngel Llàcer. Rosalía contestó que no pasaba nada: “Yo he venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros”.

A pesar del voto de Llàcer y gracias a los otros dos votos positivos, Rosalía pasó a la semifinal del concurso, donde interpretó Leave, de Jojo. No le fue tan bien como esperaba: el jurado le dijo que había “desafinado bastante” y ninguno de los cuatro votó para que siguiera participando, por lo que se quedó sin pasar a la final.

El potencial del que hablaba Llàcer ha salido a la luz, tenía razón. Rosalía ha conseguido aquello que dijo con 15 años en el programa: "Tengo claro que voy a ser artista".

Etiquetas Música

Selección DN+