Bicis eléctricas 'made in Navarra' en todo el mundo

Nunca antes montar en bicicleta fue tan cómodo y barato. El pamplonés Miguel Vital Huici (Pamplona, 28 de diciembre de 1972), licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra creó hace tres años la empresa Booster Bikes, dedicada al diseño y fabricación de bicicletas y motos eléctricas. Además de a clientes particulares, Vital ha orientado la actividad de su empresa hacia el servicio de alquiler para ayuntamientos. O dicho de otro modo. Al igual que el Ayuntamiento de Pamplona permite a través de la tarjeta ciudadana alquilar bicicletas convencionales, otros ayuntamientos para los que ya trabaja Booster Bikes, como Alcobendas, en Madrid o incluso algunas localidades de Suiza, permiten alquilar también bicicletas que llevan incorporando un motor eléctrico: "Sin apenas esfuerzo físico puedes desplazarte por la ciudad", explica este emprendedor.



La última patente que han diseñado, y que les permitirá dar un salto cualitativo, es un sofisticado anclaje para bicicletas eléctricas antivandalismo: "Durante dos años hemos detenido su actividad comercial para centrarnos e en el desarrollo de productos propios. Hemos estudiado los puntos fuertes y débiles de todos los sistemas antivandálicos de este tipo que existen en el mundo".



Antes de emprender, Miguel Vital recorrió gran parte del mundo como director de compras de una importante firma textil. Sus diferentes estancias en el extranjero no sólo le abrieron contactos sino también, una visión de nuevas oportunidades de negocio. Su primera experiencia, que no llegó a prosperar, fue con una ingeniería israelí con la que desarrollaba parquímetros, y más tarde, se adentró en el sector de los vehículos eléctricos, mundo estrechamente vinculado con la sostenibilidad del medio ambiente.



De ser un mero distribuidor, esta firma navarra ha apostado por la innovación para diferenciarse y obtener una ventaja competitiva sostenible en un mercado enormemente competitivo. Por una parte, toda la parte de ingeniería eléctrica y de software ha sido realizada íntegramente en la Comunidad foral. Y en segundo lugar, además de competir en innovación también lo hace en la franja de precio.



Miguel Vital explica que el precio del abono anual para utilizar una bicicleta eléctrica puede ser, en función del tamaño de la ciudad, de unos 40 euros: "En aquellos ayuntamientos donde estamos instalados, ofrecemos la primera media hora gratis. La idea es fomentar el uso de la bicicleta eléctrica para trayectos cortos. Ahora, puedes ir a trabajar todos los días sin tener que llegar sudado".



El software que ha diseñado la firma navarra, además de diferenciarles, soluciona muchos de los problemas de las urbes donde el alquiler de una bicicleta es habitual: "En algunas ciudades el problema no consiste en alquilar una bici sino en encontrar un sitio libre donde depositarla. El software que hemos diseñado permite reservar un sitio libre en la estación a la que vas acudir".



Otro de los problemas que también han solucionado es la enorme carga de CO2 que emitían los vehículos que tenían que transportar bicicletas de estaciones destino donde los usuarios aparcaban las bicicletas a otras donde las alquilaban con una frecuencia muy alta: "Estudiamos el impacto medioambiental y descubrimos que estos vehículos emitían más gases que los que estábamos evitando con el uso de las bicis eléctricas. La solución pasó porque los vehículos que hacían el transporte también fueran eléctricos".



Vital relata que emprender ha sido un camino arduo, sobre todo, en lo que respecta a la búsqueda de la financiación, que consiguió gracias al apoyo de Moderna.





I+D+i en el transporte

Empresa : En 2009 creó la empresa Booster Bikes, dedicada al diseño, fabricación y distribución de vehículos eléctricos, especialmente bicicletas eléctricas y las bases para su recarga.

Capital : El capital necesario para constituir esta empresa, cuyo propietario es Miguel Vital, fueron 115.000 euros. Lleva invertidos ya medio millón de euros. Consiguió la financiación con el apoyo del sello Moderna y el aval de Sodena.

Innovació n: Esta empresa ha dedicado los dos últimos años a desarrollar un anclaje antivandálico para las bicicletas eléctricas así como un software propio.

Esta empresa ha dedicado los dos últimos años a desarrollar un anclaje antivandálico para las bicicletas eléctricas así como un software propio. Clientes : Sus bicicletas eléctricas se utilizan en varios municipios de España, como en Alcobendas, Madrid. También han vendido bicicletas en Suiza e incluso Perú.

Sus bicicletas eléctricas se utilizan en varios municipios de España, como en Alcobendas, Madrid. También han vendido bicicletas en Suiza e incluso Perú. Empleo : Miguel Vital ha creado siete puestos de trabajo.

Contacto: www.booster-bikes.com Tienen su sede en la avenida Sancho el Fuerte de Pamplona 16 trasera.

