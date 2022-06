Ocho bares de la Plaza del Castillo y dos de la cuesta del Labrit (El Born-Erronkari y el Kabiya) gestionarán las diez barras tipo mostrador que se instalarán en los próximos Sanfermines en el salón de estar de Pamplona. El sorteo celebrado esta mañana en el área de Seguridad Ciudadano ha dejado fuera a La Terraza del Labrit y al bar El Castillo (situado en la esquina con Chapitela). El bar Kayak, de Tejería-Labrit, ha informado antes del sorteo que retiraba su solicitud.

En la reunión con los hosteleros, también se ha sorteado la ubicación. El Windsor, El Txoko, el Baviera y La Tasca de Don José se colocarán en el lado más cercano a la calle Estafeta. La suerte ha sido generosa con ellos porque van a estar a pocos metros de sus respectivos establecimientos, con las consiguientes ventajas logísticas.

En el lado opuesto, se sitúan Kabiya, Torreón del Castillo, El Kiosko, Born-Erronkari, El Mordisco y Gure Etxea. El Kabiya será el más cercano al escenario de la plaza donde actuarán los DJ en sesión de tarde y noche.

A menos de un mes de los Sanfermines, los hosteleros adjudicatarios ya se han puesto manos a la obra. Están en negociaciones con el grupo Zunzarren, que posee diez barras que se ajustan a las condiciones del pliego. Son similares a las que se instalaron en la pandemia en el paseo de Sarasate, de chapa y madera. Los módulos son de 2,5 por 5 metros.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, y el director del área, Patxi Fernández, han aclarado las dudas de los hosteleros. Ambos han desmentido informaciones en medios que aseguran que estos módulos no se ajustan a la normativa por no tener desagüe. "No es la primera vez que se instalan módulos de este tipo, ni en Pamplona ni en otra ciudades. Cumplen perfectamente la normativa sanitaria general y municipal", ha explicado Fernández. Aunque no tienen agua corriente y desagüe, estas casetas tienen un pequeño depósito de agua para limpiarse las manos.

Aunque el pliego especifica que las barras estarán operativas del 6 al 14 de julio, los hosteleros han solicitado poder abrir el 5 de julio durante el concierto presanferminero que se celebra en la Plaza del Castillo. Los responsables de Seguridad Ciudadano se han comprometido a trasladar dicha petición al área de Cultura. Los propietarios también han solicitado mayor margen para la instalación de los módulos. Según el pliego, no pueden montarse antes del día 4 para no entorpecer los eventos del fin de semana.

Otra de las preocupaciones de los hosteleros son las meadas. Por este motivo han planteado que se proteja la parte trasera del módulo con una valla. Los responsables de Seguridad Ciudadana van a estudiar la propuesta aunque han admitido que es uno de los problemas de Sanfermines difícil de solucionar. "La gente mea en cualquier sitio, hasta en la puerta de los bares", ha señalado Fernández.

