En busca de los autores de la pintada

“Cuánto nos queda por hacer”. Ésta fue la primera reacción de la capitana de Osasuna, Mai Garde, tras conocer el acto vandálico que había sufrido un mural con su imagen que el artista callejero LKN colocó hace semanas en El Bodegón de “feminazi” y “puta”, que hicieron que cundiera la indignación social y la ya exjugadora recibiera una oleada de mensajes de apoyo público. Encontrar a la(s) persona(s) que cometieron el ataque es el objetivo del club. Ésta fue la primera reacción de la capitana de Osasuna, Mai Garde, tras conocer el acto vandálico que había sufrido un mural con su imagen que el artista callejero LKN colocó hace semanas en El Bodegón de El Sadar , uno de los restaurantes del feudo rojillo. La obra apareció este miércoles pintarrajeada con espray de color rosa y dos palabras,que hicieron que cundiera la indignación social y la ya exjugadora recibiera una oleada de mensajes de apoyo público. Encontrar a la(s) persona(s) que cometieron el ataque es el objetivo del club.

Osasuna actuó con celeridad y dio orden de retirar las pintadas. Un operario quitó el mural de la pared, que sobre las 13 horas ya estaba limpia. El artista callejero -bajo petición del club- volverá a hacer una obra en el mismo lugar “lo antes posible”. LKN, que es conocido por sus obras clandestinas en su mayoría dedicadas a personajes osasunistas y permanece en el anonimato, ha aceptado la propuesta dando todas las facilidades a Osasuna, que correrá con los gastos, según las fuentes consultadas. Además, prepara alguna sorpresa que añadiría al cartel original, quizá con un mensaje añadido de reivindicación.

De forma paralela, la entidad rojilla se puso en contacto con el Navarra Arena para tratar de localizar al autor o autores del acto vandálico, ya que el club no dispone de imágenes grabadas de los hechos. Ambos organismos son conscientes de la dificultad de dar con los causantes por la posición alejada de las cámaras. Una de las que tiene el Navarra Arena enfrente del lugar de los hechos es la única esperanza que se tiene de que hayan podido ser captados quienes actuaron contra el mural, pero con pocas opciones. De ser identificados, podrían haber cometido varios delitos (vandalismo, delito de odio por cuestión de género, entre otros).

CONDENA TOTAL

Durante el día, numerosos fueron los mensajes que recibió Mai Garde como apoyo por el acto vandálico. Sus compañeras de equipo se volcaron con ella. “Siempre en mi equipo y en mi vida. No nos representan”, escribió Anita Velázquez. “Cuánto nos queda, capi”, le animó Patri Zugasti. Hasta la entrenadora, Kakun Mainz, poco dada a utilizar las redes sociales, quiso arropar a su antigua capitana: “Es muy triste despertamos con esto… Ninguna mujer tiene que aguantar esto, no todas las opiniones son válidas y menos las que faltan al respeto. Vivan las mujeres y más las luchadoras”. En cuanto al primer equipo masculino, en público sólo se pronunció Roberto Torres.

El tema llegó a la reunión de la junta directiva, a la que asistió también el director deportivo de Osasuna Femenino, Tito Iribarren. El directivo responsable de la sección, César Muniáin, sacó a la palestra la situación y la totalidad de los directivos mostraron su repulsa.

El mural que hasta este miércoles se podía ver en El Sadar representa a Mai Garde, una ferviente luchadora de los derechos de las mujeres en general y deportistas en particular. “Honor y orgullo. Mila esker Mai”, quiso agradecer el artista callejero LKN.

La ya ex capitana, que continúa en Osasuna al frente de la cantera femenina, aparece con el brazo en señal de fuerza y recrea el simbólico gesto del histórico cartel We Can Do it!.

MARÍA VALLEJO

