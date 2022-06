Los 15 alumnos de hostelería buscan trabajo para Sanfermines

Sanfermines pero no tienen nada cerrado. Son once mujeres y cuatro hombres que el 1 de julio terminan el curso de 190 horas en el Centro de Formación Municipal de Hostelería, dentro de un programa de empleo inclusivo del Saben tirar cervezas, hacer cafés, elaborar pinchos y servir en mesa, entre otras habilidades hosteleras. Y la mayoría están buscando trabajo parapero no tienen nada cerrado. Sonque el 1 de julio terminan el curso de 190 horas en el Centro de Formación Municipal de Hostelería, dentro de un programa de empleo inclusivo del Ayuntamiento de Pamplona

“He enviado currículos a varios sitios, pero todavía no me han llamado para ninguna entrevista”, explicaba este martes Mathías Jiménez, de 19 años. Como Mathías, el resto del alumnado confía en estar trabajando del 6 al 14 de julio. Sus profesoras, Charo Aldave y Cristina Ruiz, también lo esperan: “Es un curso muy concentrado en el que se aprenden las competencias más demandadas por las empresas de hostelería. Por ejemplo, cómo montar una buena barra de pinchos, que ahora está muy de moda”, explican.

El Centro de Formación Municipal de Hostelería, ubicado en la calle Monasterio de Fitero, depende del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona. El curso, de tres meses, ha sido organizado en coordinación con el Servicio Navarro de Empleo. Este martes, concejales de la comisión de Asuntos Ciudadanos visitaron el centro, conversaron con el alumnado y degustaron la variedad de pincho que elaboraron. Los 15 alumnos participantes fueron seleccionados entre las personas usuarias de distintos programas de los Servicios Sociales.

El centro ha firmado convenios de prácticas con el restaurante El Colegio, del Colegio de Médicos, el hotel Maissonave y el restaurante Kabo. En este último establecimiento de la avenida de Zaragoza está Julio Vázquez, joven venezolano que llegó hace siete meses a Pamplona. “Estoy muy a gusto y me están enseñando muchísimo, a servir los vinos, los cafés, llevar los platos... Es un restaurante fabuloso donde se cuida mucho el trato con el cliente”, señala. Si es posible me gustaría trabajar con ellos, pero si no es posible me llevo una gran experiencia”, comenta Mathías.

Aunque la mayoría de alumnos tienen menos de 35 años, también hay personas de más quedad que buscan una salida profesional en la hostelería. Margarita Duarte Burgos, de 47 años, es de la República Dominicana y lleva once años en Pamplona. La asistencia social le habló de esta formación y se animó. “He aprendido de todo. De camarera no tenía ni idea. Nunca he trabajado en hostelería. A la vez que hago prácticas estoy buscando trabajo. Tengo esperanza. Estoy disponible las 24 horas los 7 días de la semana”, comenta.

ESPERANDO UNA ENTREVISTA

Otro de los alumnos, Mathías Jiménez, de 19 años, también está deseando encontrar algo para Sanfermines. Destaca que en el curso les han enseñado las competencias digitales y técnicas de búsqueda de empleo. “He enviado varios currículos a través de la aplicación del Servicio Navarro de Empleo. Todavía no me han llamado para ninguna entrevista, pero confío en estar trabajando en Sanfermines”, comenta. “He aprendido a poner las mesas, atender al cliente. Este curso me ha ayudado a superar el miedo escénico y actuar de cara al público. También me ha gustado mucho descubrir todo el mundo del café con sus distintas variedades y presentaciones”, comenta. El verano pasado trabajo en la cocina de un restaurante en labores auxiliares. Ahora le gustaría encontrar trabajo de camarero.

Estefanía Armijos, de Ecuador, ya tenía experiencia de camarera. Ahora hace prácticas en el restaurante El Colegio, con el chef Alex Múgica, donde le han ofrecido un contrato de fin de semana. “Las profesoras han tenido mucha paciencia y flexibilidad. Si salen más cursos como este me gustaría aprovecharlos”, señala.

Trabajen o no trabajen en Sanfermines, estas 15 personas van a contar con la ayuda del centro. Durante un año, este programa prevé el seguimiento y apoyo individual en la búsqueda de empleo.