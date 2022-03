¿Por qué compramos una lavadora nueva en lugar de arreglarla?

Señalan los expertos que el principal motivo por el que no arreglamos los aparatos domésticos no es tanto por falta de piezas, como por el precio de las reparaciones. “El problema es que la mano de obra es cara porque compramos el electrodoméstico a precio de coste de China y lo arreglamos a precio de coste de aquí. Se debería obligar a que la reparación no superase el 20% del valor del producto nuevo”, señalan en la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (Feniss). Un estudio de la OCU revela que casi la mitad de los consumidores a los que se les estropeó la lavadora en los últimos 5 años decidió comprar una nueva porque el arreglo no les compensaba económicamente.

LA OCU ACONSEJA...



1 Cuando compre un producto, repase los documentos de garantía. Aunque no se hayan incluido (solo es obligatorio incluir las garantías comerciales que amplíen la garantía legal), se aplica la ley.



2 A veces, los establecimientos ofrecen unas garantías comerciales que solo pueden mejorar la obligada por ley, pero nunca sustituirla.



3 Conserve el justificante de la compra, o sea, el tique, la factura o el albarán de entrega. Son muy importantes pues constituyen la prueba de la compra y la fecha de la entrega del producto marca el inicio de la garantía.



4 Acuda primero al vendedor. Si el establecimiento de venta ha cerrado, diríjase al fabricante o al productor del bien, cuyas obligaciones se limitan a reparar o sustituir el producto.



5 La ley obliga a entregar un justificante del depósito del producto en garantía. Es decir, que cuando lo deje para que lo examinen, lo arreglen... le deben dar un resguardo.



6 En la medida de lo posible, compre en establecimientos que permitan la devolución del producto, aunque solo sea por un periodo corto posterior a la compra (14 días por fuerza si la compra es ‘online’; un mes, dos... en muchos establecimientos que toleran las devoluciones voluntariamente).



7 En el caso de aparatos electrónicos, que frecuentemente tratan de limitar el plazo de garantía respecto a lo que marca la ley, solicite la reparación o la sustitución y, si no se realiza, denúncielo en las hojas de reclamación.