Un pamplonés, extrabajador de McLaren e ingeniero de vehículos eléctricos en Inglaterra

Es totalmente circunstancial que el país donde hace más de dos décadas cursó Erasmus sea su residencia los últimos cinco años. Pero lo cierto es que al pamplonés Juanjo Rosendo Arizu le gusta Inglaterra. Y hoy habla desde Woking, en el anillo de Londres, al sur, en el condado de Surrey, y que se traduce en campiña, bosques, parques naturales y hobbies como las carreras de caballos, “lo que se ve en las películas de la otra Inglaterra” y a la que no es tan fácil acceder: “O con coche o no se llega”.

Vive con su pareja, la uruguaya-gaditana Gabriela Delgado Sentena, y se instaló en Woking para trabajar en McLaren, la ciudad en la que ‘aterrizaron’ los marcianos de La guerra de los mundos y con los cercanos estudios de Pinewood y Shepperton, donde se han rodado el Robin Hood de Kevin Costner, La princesa prometida, Gladiator o partes de La guerra de las galaxias. Desde noviembre trabaja en Arrival, una start up que aspira a reinventar el diseño y fabricación de vehículos comerciales eléctricos con el foco en la sostenibilidad. “Estamos trabajando en el lanzamiento de un autobús y una furgoneta de reparto, y recientemente se presentó el prototipo de un coche desarrollado junto con Uber”, indica Rosendo.

“Dentro del nuevo concepto, está la idea de usar micro-fábricas -fábricas robotizadas basadas en células flexibles en lugar de la tradicional línea de ensamblaje. Esto permite reducir la inversión y montar la fábrica en las áreas donde haya demanda, reduciendo el impacto y ayudando a las comunidades locales. Además, se evitan las tradicionales prensas de estampación y líneas de pintura con el uso de paneles de material compuesto cuyo material y proceso se ha desarrollado internamente.”

Programme manager, Rosendo planifica y hace el seguimiento de las futuras variantes de furgoneta con el resto de áreas de la empresa y también, como parte del lanzamiento del primer vehículo, dando soporte a la fábrica de material compuesto. Reconoce que es emocionante formar parte de un proyecto que comienza de cero pero que al mismo tiempo es “intenso porque está todo por hacer”. La empresa ha crecido mucho en cinco años y ya son más de mil trabajadores alrededor del mundo.

Se conoce bien los destinos que tienen que ver con naturaleza, campiñas y granjas y el listado que prepara es extenso para paseos, rutas de trekking y bici: el parque natural de Surrey Hills; los South Downs en dirección al sur; la zona de acantilados de Seven Sisters; la visita a Windsor, a orillas del Támesis; a Chichester, Richmond, Winchester, Virginia Water... Además, al Museo de Brooklands, el primer circuito de carreras del mundo, que dispone de una gran colección de los primeros automóviles, motocicletas y aviones asociados a la pista.

Con su casa a cinco minutos a pie del bosque, sus lugares favoritos son Arundel, un pueblo medieval con mercado de productos tradicionales y un palacio-castillo que parece de Disney; Guilford, justo al lado de Woking, y “cualquier pueblo dentro de las Surrey Hills o South Downs”. “Todos son pintorescos y tienen rutas para hacer”, añadiendo a los paseos en la naturaleza la visita a los pubs tradicionales, “sobre todo el domingo”, para degustar un asado, sunday roast.

El poco tiempo libre que le queda lo dedica al automovilismo. “Empecé con el Circuito de Navarra a pie de pista y gracias a buenos mentores y compañeros fui teniendo oportunidades y probando otras funciones. Los últimos tres años he sido presidente del colegio de comisarios deportivos del campeonato de España de F4, lo que me permite escapar de vez en cuando por circuitos de España y Europa”.

Respecto al futuro, “el plan es que no hay plan”. “Igual que cuando me vine”, rememora. Se remonta a aquel momento y a que el destino permitía mantener el contacto frecuente con la familia y los amigos por la facilidad de vuelos. “Pero los dos últimos años esto ha cambiado bastante”, añade al impedirle el coronavirus ver a los suyos todo lo que quisiera. Sin embargo, la situación ya es distinta y deja caer la invitación. “Ya no está la excusa de la pandemia”, se le nota sonreír al otro lado del teléfono.