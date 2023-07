Así fue la conversación de Carlos Alcaraz con Felipe VI tras ganar Wimbledon

"Pensé en el 40-15 de Federer a Djokovic", desveló Carlos Alcaraz al rey Felipe tras su el joven jugador exhibió su fortaleza mental, física y tenística, para sobreponerse a cualquier adversidad y hacerse gigante contra uno de los mejores de la historia. , desveló Carlos Alcaraz al rey Felipe tras su memorable conquista en Londres . El tenista murciano hacía alusión ante el monarca a la final de Wimbledon de 2019 que el suizo tenía ganada ante el serbio con ventaja de 8-7 en el quinto set y 40-15 y finalmente perdió frente al balcánico. Esta vez, al contrario que en la semifinal de Roland Garros en la que la tensión y los nervios pudieron con Alcaraz ante Djokovic,, para sobreponerse a cualquier adversidad y hacerse gigante contra uno de los mejores de la historia.

"Yo pensé que ibas a trepar", bromeó Felipe VI, recordando la icónica imagen que protagonizó Rafa Nadal hace 15 años, cuando tras ganar el balear el llamado 'Partido del siglo' ante Federer, ascendió por las gradas de la pista central en la que se disputa Wimbledon para abrazarse a quien entonces era príncipe. "Todavía no, todavía no", respondió entre risas Alcaraz durante la conversación que ambos mantuvieron. Un Alcaraz aguantando los nervios de la entrevista pocos minutos después de triunfar en la Catedral del tenis tras cinco horas de final contra el siete veces campeón, tuvo además palabras simpáticas para el rey Felipe VI, presente en el All England Tennis Club. "Es un orgullo tener al rey Felipe VI aquí. He jugado dos veces con él en la grada y he ganado, espero que sigas viniendo", terminó, contento también de ser ya miembro del "icónico" Club.

Alcaraz destacó después ante la prensa que "hacer historia en un torneo tan bonito, en una final contra una leyenda del tenis, es un sueño". "He creído en mí mismo", subrayó el flamante campeón del Grand Slam británico. "Durante todo el torneo, en los partidos y en los entrenamientos, he pensado en que podía ganar a Djokovic", reveló. Cuando se la preguntó cuál había pesado más de las tres 'C' (cabeza, corazón y cojones) en las que su abuelo siempre le dijo que se enfocase en el mundo del tenis, Alcaraz respondió: "Las tres. Son como las patas de una mesa. Si falla una, se derrumban todas. Las tres son superimportantes y hoy más que nunca las he sacado adelante", comentó con orgullo.

Tras ser felicitado también por los príncipes de Gales, a Alcaraz incluso que se hiciese una foto junto a él el rey Felipe. "Nos has dado una alegría enorme", le dijo Su Majestad al número uno de la ATP y nuevo monarca de la hierba londinense. "Aún no me lo creo", proclamaba minutos antes Alcaraz sobre la misma pista central de Wimbledon, con el público entregado al abanderado del relevo generacional en el mundo del tenis.